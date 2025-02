Lutto a Varese per la scomparsa dell’imprenditore Ugo Fantinato

La provincia di Varese piange la scomparsa di Ugo Fantinato, imprenditore di 76 anni, noto imprenditore della storica catena di supermercati di famiglia. Punto di riferimento nel settore commerciale locale, il suo operato ha contribuito alla crescita economica del territorio.

L’ultimo saluto si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Schianno, mentre la preghiera del Rosario è in programma per giovedì 20 febbraio alle 18.30 presso la casa funeraria Campo Dei Fiori, in via Piave 6 ad Azzate.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte della comunità varesina, che ricorda Fantinato per il suo impegno e la sua dedizione al mondo dell’imprenditoria.