Ma quanto piace il Lago Ceresio! Una destinazione in crescita, tra natura, sport e famiglie

Il Lago Ceresio ha raddoppiato le presenze rispetto al 2019, confermandosi una destinazione turistica in forte crescita.

Nel 2024, secondo le prime stime provvisorie della Camera di Commercio di Varese, gli arrivi sono stati circa 16 mila, un dato leggermente inferiore al record dello scorso anno, ma che segna comunque un incremento del +55% rispetto al 2019. Le presenze, invece, continuano a crescere, raggiungendo quota 40 mila, con un +12,5% sul 2023 e una permanenza media di 2,6 giorni.

Questo sviluppo testimonia il crescente interesse per il Lago Ceresio come meta ideale per una vacanza green, dove immergersi nella natura e praticare sport all’aria aperta. Il turismo sportivo, infatti, si è affermato come una delle principali motivazioni di viaggio, rappresentando, secondo i dati Isnart, il 26% dei turisti italiani e stranieri nel 2024 e posizionandosi al quinto posto nella graduatoria delle preferenze. In particolare, il cicloturismo ha registrato una crescita esponenziale: nel 2024 ha generato oltre 80 milioni di presenze, con un incremento del 35% rispetto al 2023 e un valore di mercato di 5,5 miliardi di euro. Il cicloturista medio spende circa 95 euro al giorno, mentre il turista straniero arriva a 104,5 euro, valori significativamente superiori alla media turistica generale.

Il Lago Ceresio, una destinazione perfetta per famiglie

Il Lago Ceresio si distingue come una meta ideale per le famiglie, grazie a strutture accoglienti e accessibili, con servizi pensati su misura per i più piccoli. Qui è possibile vivere un’esperienza all’insegna della tranquillità e della natura, senza rinunciare al comfort e alla qualità delle strutture ricettive.

Un territorio strategico tra il Lago di Como e la Svizzera. Situato in una posizione privilegiata, il Lago Ceresio si trova a pochi passi dal Lago di Como e dalla Svizzera, con la città di Lugano facilmente raggiungibile. Questa vicinanza lo rende una meta strategica sia per chi desidera esplorare le bellezze naturali della regione sia per chi cerca una vacanza tra cultura e relax. Porlezza, anche nel 2024, si è confermata una delle destinazioni più gettonate, terza in tutta la provincia di Como, dietro solo al capoluogo lariano e alla Tremezzina, mete di grande richiamo internazionale. In particolare, i turisti del Nord Europa scelgono Porlezza non solo come tappa intermedia prima di raggiungere le località balneari, ma anche come punto di riferimento per vivere appieno il lago e le sue opportunità. Un elemento chiave dell’offerta turistica è rappresentato dalla Società di Navigazione del Lago di Lugano SNL, che, grazie alle crociere e agli eventi promossi, con particolare numero, in estate e in occasione di ricorrenze particolari, propone itinerari unici per visitare, vivere ed esplorare il lago dal lago. In collaborazione con l’Autorità di Bacino del Ceresio, questi percorsi offrono ai visitatori la possibilità di scoprire il territorio da una prospettiva suggestiva e immersiva, arricchendo ulteriormente l’esperienza di viaggio.

L’importanza di creare sinergie tra i territori è fondamentale per rafforzare la destinazione e renderla sempre più attrattiva ne è fermamente convinto Massimo Mastromarino, Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio che commenta: «Viaggiare con la bici è il nuovo trend per esplorare tutto ciò che ruota intorno alla destinazione prescelta. Vivere il luogo con un turismo slow è ormai un’abitudine irrinunciabile per molti. Questi trend evidenziano la dinamicità e l’evoluzione costante del settore, con un focus particolare sul turismo rigenerativo. Il cicloturismo si conferma per il Lago Ceresio una chiave per il rilancio attirando viaggiatori alla ricerca di avventure autentiche su percorsi meno battuti e lontani dal traffico. Ecco perché lavorare insieme è la chiave per valorizzare al meglio le potenzialità del nostro territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza completa e unica senza dimenticare la possibilità del trasporto delle bici sulle navi».

La stagione turistica 2025 è alle porte e il Lago Ceresio è pronto ad accogliere turisti italiani e stranieri con la sua offerta variegata, tra natura, sport, cultura e relax. Questa crescita conferma che i laghi alpini, specialmente quelli meno conosciuti, possono rappresentare una valida alternativa per il rilancio turistico. Creare un circuito integrato tra queste destinazioni minori consentirebbe di valorizzarne le peculiarità e offrire un’esperienza autentica e sostenibile ai visitatori. Il Lago Ceresio si candida così a essere un modello di sviluppo turistico per tutte le aree lacustri che vogliono emergere con un’offerta distintiva e complementare.