Marco e Camilla: da Varese a San Francisco, tra carriera, famiglia e nuove opportunità

Marco e Camilla, marito e moglie entrambi originari di Varese, sono un esempio di come i sogni e le opportunità possano trasformarsi in realtà. Dopo un percorso di studi parallelo, entrambi laureati in Economia, hanno visto la loro vita prendere una svolta nel 2018, sia sul piano sentimentale che professionale.

La loro storia si è unita proprio quando Marco ha avuto l’opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti per un’importante posizione in una grande azienda farmaceutica. Dopo un anno di trasferte, nel 2019, insieme hanno preso la decisione di fare il grande salto e trasferirsi a San Francisco, una scelta che, pur senza troppe riflessioni, si è rivelata fondamentale per entrambi.

Oggi, dopo cinque anni, San Francisco è diventata la loro casa, una città che entrambi adorano. Nel frattempo, la famiglia si è arricchita con l’arrivo della piccola Mia a fine 2022. Lavorativamente, Marco ha visto la sua carriera decollare, diventando Finance Director e facendo parte del Management della filiale americana.

Oltre ai successi professionali, hanno imparato ad apprezzare le diversità culturali che la California offre, vivendo una vera esperienza di integrazione e apertura mentale. La loro passione per i viaggi li porta a esplorare il mondo, ma ogni anno non manca mai una visita alla loro amata Varese, che rimane sempre sinonimo di “casa”.

Ecco il racconto inviato da Marco:

Sono Marco Tenconi, ho 32 anni e, insieme a mia moglie Camilla, vivo a San Francisco da ottobre 2019. Siamo nati e cresciuti entrambi a Varese, ma, avendo qualche anno di differenza, ci siamo sempre “inseguiti”, prima le superiori uno accanto all’altro (Ragioneria e Liceo Classico), poi entrambi Economia all’Insubria e infine la magistrale in Cattolica, sempre in Economia, io orientato al Controllo di Gestione, lei al Marketing.

L’inizio del 2018 é stato l’anno della svolta: a livello sentimentale, io e Camilla abbiamo finalmente smesso di inseguirci, ci siamo conosciuti e iniziato la nostra storia e, a livello lavorativo, ho colto una nuova opportunità in una nota azienda Farmaceutica milanese come Strategic Finance Controller.

Fin da subito mi sono occupato della filiale americana, aperta pochi mesi prima, supportando il team basato nella Bay Area. Metaforicamente parlando sono diventato il “bridge” tra i miei colleghi italiani e americani, e così dopo un anno di trasferte oltre oceano, ci siamo trasferiti a San Francisco nell’ottobre del 2019. È stata una decisione voluta da entrambi, evitando il classico “over thinking”, e siamo così saliti a bordo di uno di quei treni che passa una volta nella vita.

Ed ecco che, passati ormai 5 anni, siamo ancora qui, in quella che ormai chiamiamo casa e che consideriamo una delle città più belle di tutti gli Stati Uniti.

Molte sono le cose cambiate da quel biglietto di sola andata, e sopratutto la famiglia si è allargata con l’arrivo della piccola Mia a fine 2022.

Lavorativamente parlando, la California mi sta dando la possibilità di vivere “l’American Dream”, dove passione e dedizione mi hanno portato ad assumere il ruolo di Finance Director e a far parte del Management della filiale americana. Socialmente parlando, l’accettazione delle altre culture e l’avere una mentalità aperta sono due qualità che abbiamo guadagnato soltanto grazie al vivere qui.

Nel tempo libero condividiamo una grandissima passione: viaggiare! Siamo sempre alla ricerca di nuovi luoghi da esplorare e culture da scoprire, senza però dimenticare la nostra cara Italia dove facciamo visita a famiglie e amici un paio di volte all’anno.

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma abbiamo la certezza che Varese sarà sempre sinonimo di casa!

