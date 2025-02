Maria Bianucci, tre anni senza la giornalista che fondò Radio Varese

Tre anni fa, il 6 febbraio 2022, si spegneva Maria Bianucci, storica giornalista varesina che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama giornalistico della nostra provincia e non solo. A tre anni dalla sua scomparsa, la memoria di Maria rimane viva nel cuore di chi l’ha conosciuta, non solo come professionista, ma anche come donna schietta, appassionata e capace di rinnovarsi continuamente.

Nata a Milano nel 1957, Maria si trasferì a Varese con la famiglia all’età di sei anni. È proprio in questa città che iniziò la sua straordinaria carriera, grazie alla sua esperienza a Radio Varese, la radio che negli anni ’70 rivoluzionò il panorama informativo locale. Fu proprio in quegli anni che Maria, inizialmente con aspirazioni mediche, scoprì la sua passione per il giornalismo.

A Radio Varese deve anche l’inizio del suo percorso professionale, che nel corso degli anni l’avrebbe portata a lavorare in televisione, prima come conduttrice e poi come coordinatrice al Tg4, dove rimase per dieci anni accanto a Emilio Fede.

Dopo un’importante carriera giornalistica, Maria decise di intraprendere una nuova vita nelle Langhe, insieme al marito Gigi Garanzini, anche lui giornalista di lungo corso. Nel 1999 si trasferirono a Monforte, dove fondarono un’azienda vinicola.

Nonostante il cambio di vita, il ricordo di Maria a Varese rimase forte. La città giardino, con la sua vista sul Campo dei Fiori e il Sacro Monte, fu sempre nel suo cuore. “Varese è per me soprattutto Radio Varese. È qui che è iniziato tutto, e la nostalgia per questa terra e per la sua gente non è mai scomparsa”, dichiarava in un’intervista al nostro giornale.