Maria Chiara Gadda: “L’agroalimentare soffre ancora la peste suina”

“L’agroalimentare sta affrontando forti difficoltà a causa della diffusione della Peste suina africana, che non tende ad arrestarsi. Servono risposte”. Lo ha detto la deputata Maria Chiara Gadda , vicepresidente dei deputati di Italia Viva, illustrando un ordine del giorno al decreto Milleproroghe. “Questa situazione ha reso complesso per le aziende, ad esempio, del Distretto del Cibo dei Salumi DOP Piacentini, l’ottenimento della documentazione richiesta per l’accesso alle agevolazioni e ai finanziamenti previsti dai contratti. Il decreto milleproroghe poteva essere una opportunità per trovare una soluzione e per sbloccare risorse utili agli investimenti. Il parere contrario al mio ordine del giorno non è una buona notizia per una filiera così eccellente del nostro made in Italy. Spero che il ministro Lollobrigida si attivi, perché il comparto vive da mesi una condizione di incertezza e ad oggi non ci sono risposte. Il Made in Italy non si difende solo nei talk show, ma con misure concrete”, ha concluso Gadda.