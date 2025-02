Mario Santoro nuovo segretario dello Spi Cgil di Varese, lo ha eletto il comitato direttivo della Lega Spi Cgil. Sostituisce Giovanni Bernasconi che, per otto anni, ha diretto con grande impegno la Lega Spi alla quale continuerà a dare il suo contributo.

Santoro ha un lungo passato nella Cgil. Inizia come delegato della ditta Bilcare e poi come funzionario della categoria Filtcem Cgil. In pensione dal 2020, ha iniziato sin da subito a collaborare con lo Spi Cgil di Tradate, ricoprendo il ruolo di segretario di Lega dal 2021.

A Tradate si è contraddistinto per aver contribuito alla realizzazione di una forte sinergia con il sistema delle Tutele Individuali della Cgil. Inoltre ha sperimentato forme di collaborazione con le scuole del territorio, fino alla realizzazione di un progetto dedicato alla memoria, e all’installazione nella Camera del Lavoro di un murales realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Don Milani, dedicato alla memoria del capostazione Andrea Albisetti, il ferroviere che si adoperò per salvare la vita ad alcune famiglie ebree.