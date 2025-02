Maurizio Massè resta in carcere per l’omicidio di Michele Della Malva

Maurizio Massè rimane in carcere. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 59enne di Quarto Oggiaro ritenendo sussistenti, in questa fase, gli indizi di colpevolezza nei suoi confronti relativi alle responsabilità nella morte di Maurizio Della Malva, marito di Adilma Pereira Carneiro dal 2006 al 10 dicembre 2011, quando morì in circostanze molto sospette a causa di un’overdose di cocaina.

Secondo la Procura di Busto Arsizio, che aveva disposto il fermo per indiziato di delitto sabato scorso, l’overdose sarebbe stata causata proprio da Massè attraverso l’uso di farmaci per stordirlo e addormentarlo al fine di fargli ingoiare due sacchetti plastica contenenti cocaina al fine di simulare una morte per overdose. Adilma Pereira Carneiro, già a processo per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio avvenuto ad agosto del 2024, avrebbe collaborato ritardando consapevolmente i soccorsi, chiamati diverse ore dopo la morte del marito.

Va precisato che Massè respinge tutte le accuse. Lo ha fatto quando è stato sentito dal pm e anche davanti al Gip. L’avvocato Cristina Morrone ha spiegato che il suo assistito ha voluto rispondere a tutte le domande proprio per chiarire la sua estraneità alla vicenda. Parole che, però, non hanno convinto a fronte delle varie testimonianze che lo collocavano in casa con Della Malva dalla sera del 9 dicembre alle 5 del giorno dopo, per poi allontanarsi furtivamente proprio mentre Della Malva iniziava ad avere le convulsioni.

Il tutto avvenne a Mesero, in provincia di Milano, e dunque il giudice ha ritenuto di chiarire che la competenza territoriale non è del Tribunale di Busto Arsizio.

Oggi il sostituto procuratore Caramore avrebbe dovuto sentire ancora una volta Adilma Pereira Carneiro su questa vicenda dopo che ieri la figlia Ariane ha confermato la propria testimonianza che tira in ballo anche la madre.