“MetAImorphosis e Fantastiche Creature”: il Liceo Artistico Frattini di Varese tra Intelligenza Artificiale, linguaggio e Sostenibilità

Gli studenti delle classi 2^D, 4^D Scenografia e 4^F Multimediale del Liceo Artistico A. Frattini di Varese hanno esplorato il concetto di metamorfosi attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale, pittura e narrazione creativa.

Il progetto prende il nome di MetAImorphosis: un viaggio multidisciplinare tra immaginazione e innovazione che sarà percorribile dal 26 febbraio al 12 marzo, con ingresso gratuito, presso lo spazio CLIP della scuola.

Una selezione di immagini dapprima generate con strumenti di AI e successivamente rielaborate dagli studenti con tecniche pittoriche tradizionali ispirate al surrealismo. Ogni opera è accompagnata da un racconto in italiano e in inglese, offrendo al pubblico un viaggio visivo e narrativo che unisce creatività e riflessione su temi ambientali. Un’occasione per immergersi in un’esperienza artistica innovativa, in cui il linguaggio visivo e scritto si fondono per dar vita a nuove forme espressive.

Nella mattinata di domani, mercoledì 26 febbraio alle ore 11, si inaugura la vetrina espositiva della mostra. Si tratta di un’esperienza che permetterà al pubblico di immergersi completamente in questo tipo di arte, in cui il linguaggio visivo e scritto si fondono per dar vita a nuove forme espressive.

Il progetto è nato dall’idea della Prof.ssa Azzarello con la collaborazione della Prof.ssa Normanno. Ad arricchire il progetto, il contributo della Prof.ssa Cipolla che ha coinvolto la classe 4^D Scenografia nella creazione di animali fantastici realizzati con materiali di riciclo. Le studentesse hanno poi dato voce alle loro creazioni attraverso fiabe che ne narrano la metamorfosi, legando il tema artistico alla sostenibilità ambientale. La classe 4^F, guidata dalla Prof.ssa Cappuccio, ha realizzato un video animato che racconta il processo creativo e dà movimento alle opere esposte.