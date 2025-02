Mindfulness: un’opportunità per il benessere. Intervista a Massimiliano Moschella, docente e istruttore 

Il catalogo di Varese Corsi si fa sempre più ricco di esperienze e laboratori adatti proprio a tutti. Dallo sport alla cucina, dalla danza al teatro, fino ad arrivare al benessere della persona le proposte sono numerose.

Sabato 1 marzo dalle 15:00 alle 16:30 in Salone Motta, Varese Corsi offre un incontro gratuito dedicato alla mindfulness, un’opportunità unica per scoprire questa pratica e i suoi benefici. Qui il link per iscriversi

E proprio per saperne di più, Varese Corsi ha realizzato un’intervista con Massimiliano Moschella, docente con oltre 14 anni di esperienza nel settore.

Cos’è la mindfulness e in che modo può migliorare la nostra vita?

«La mindfulness è una pratica che ci aiuta a portare l’attenzione al momento presente, in modo consapevole e non giudicante. La nostra mente è spesso proiettata nel passato o nel futuro, attivando quello che chiamiamo “pilota automatico”. Questo ci impedisce di vivere pienamente il presente e di comprendere come i nostri pensieri influenzano le emozioni e le reazioni quotidiane. Attraverso semplici esercizi, con la mindfulness impariamo a riconoscere questi meccanismi e a sviluppare una maggiore consapevolezza interiore».

Qual è il suo percorso formativo in questo ambito?

«Mi occupo di mindfulness da circa 14 anni. Ho un background nella meditazione, nella musicoterapia, nella comunicazione efficace e una formazione come giudice interiore. Ho approfondito la programmazione neurolinguistica (PNL) e il linguaggio non verbale, strumenti fondamentali per il lavoro su consapevolezza ed emozioni».

La mindfulness è adatta a tutti?

«Assolutamente sì. Non ci sono prerequisiti particolari: chiunque può praticarla e trarne beneficio. All’inizio, alcune persone potrebbero trovare difficile fermarsi e ascoltare sé stesse, ma con costanza e piccole pratiche quotidiane si ottengono miglioramenti concreti».

Chi partecipa di solito ai suoi corsi?

«I partecipanti sono molto diversi tra loro. Ci sono imprenditori che vogliono gestire meglio l’ansia e stress lavorativo, persone che lavorano a contatto con il pubblico e cercano strumenti per affrontare le emozioni altrui, ma anche chi sta attraversando momenti difficili, come una malattia o un lutto. La mindfulness non elimina il dolore, ma aiuta ad affrontarlo con maggiore leggerezza e consapevolezza».

Quali benefici si riscontrano nella vita quotidiana?

«I principali vantaggi sono una maggiore presenza mentale, una migliore gestione dell’ansia e dello stress e una riduzione della pressione emotiva. Si sviluppa la capacità di osservare le emozioni senza lasciarsi travolgere, migliorando così il benessere psicofisico. Anche fisicamente, la mindfulness aiuta a ridurre la pressione sanguigna e migliora la memoria a breve termine. Inoltre, porta a relazioni più armoniose: meno conflitti interiori significano meno tensioni anche con gli altri».

Cosa si potrà sperimentare durante l’incontro gratuito di sabato 1 marzo?

«L’obiettivo dell’incontro è offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi alla mindfulness e sperimentare tecniche semplici ed efficaci. Non si tratta solo di una spiegazione teorica, ma di un’esperienza diretta che può far comprendere come anche pochi minuti di pratica possano fare la differenza nella vita di tutti i giorni».

Perché consigliare la mindfulness?

«Perché offre strumenti concreti per vivere con maggiore equilibrio e serenità. La vita ci pone continuamente davanti a sfide e imprevisti, ma ciò che possiamo cambiare è il nostro modo di affrontarli. La mindfulness ci aiuta a sviluppare questa capacità, migliorando la qualità della nostra vita e delle nostre relazioni».

Gli altri corsi del docente:

Meditazione e mindfulness: sei lezioni a partire da martedì 11 marzo, dalle 20:00 alle 22:00. Per iscriversi cliccare qui

Workshop di mindfulness: un incontro dalle 15:00 alle 18:30 sabato 5 marzo. Per iscriversi cliccare qui