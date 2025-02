Monsignor Camisasca a Varese: la Verità nella Libertà della fede

Si è svolta ieri sera, sabato 15 febbraio, presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Borri a Varese la conferenza del vescovo emerito di Reggio Emilia – Guastalla e fondatore della Fraternità di San Carlo, monsignor Massimo Camisasca.

L’evento era all’interno del “Mese per la Vita” organizzato da una rete di associazioni cattoliche, che da quindici anni nel mese di febbraio organizzano incontri con a tema la difesa e l’inviolabilità della vita. Ha introdotto la serata don Franco Gallivanone, vicario episcopale della Zona Pastorale di Varese. Presente un pubblico qualificato, attentissimo e partecipe.

Don Massimo (così ama essere chiamata sua eccellenza) ha condotto l’incontro con eloquio chiaro, passione nel trasmettere la Verità nella Libertà della fede e grande competenza. Nella prima parte ha delineato un affresco biografico su san Giovanni Paolo II, mentre nella seconda ha trattato esaustivamente i temi dell‘Evangelium Vitae,

“La libertà non è l’assenza di legami, ma la valorizzazione dei legami positivi” scrive il papa polacco nell’enciclica, che Camisasca definisce “un testo affermativo che non sta sulla difensiva“. Presenti alla serata la professoressa Vittoria Criscuolo, presidente della sezione varesina del movimento per la Vita, il prevosto di Varese, monsignor Gabriele Gioia e il consigliere comunale di Varese delegato alla Sanità, dottor Guido Bonoldi.

L’incontro ha favorito una grande crescita umana, spirituale e dottrinale per i presenti.