Musica e racconti: quattro incontri per i più piccoli a Brusimpiano

Il Comune di Brusimpiano, in collaborazione con la Biblioteca e i docenti dei Corsi Civici di Musica, organizza una serie di eventi per i più piccoli. Dal 11 febbraio al 4 marzo 2025, presso la Sala Matrimoni della Biblioteca di Brusimpiano (via Carlo Battaglia 5), si terranno quattro appuntamenti dedicati ai bambini dai 4 anni in su.

Ogni incontro sarà un mix di musica e narrazione: i docenti del Liceo Musicale Riccardo Malipiero accompagneranno le letture animate di Samantha Baroffio, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Al termine delle letture, i bambini potranno scoprire e provare gli strumenti musicali e partecipare a un piccolo laboratorio insieme alla narratrice.

Ecco il calendario degli incontri e i relativi strumenti musicali protagonisti:

11 febbraio : Canto

: Canto 18 febbraio : Arpa

: Arpa 25 febbraio : Violino

: Violino 4 marzo: Pianoforte

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per iscriversi è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo email biblioteca@comune.brusimpiano.va.it o tramite WhatsApp al numero 3487621548.