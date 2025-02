“Musichiamo 3”, una serata in teatro a Busto Arsizio coi ragazzi di Progetti Fantasia e il sogno di andare all’Onu

Anche quest’anno torna, a grandissima richiesta, il concerto organizzato da Progetti Fantasia per e con i ragazzi seguiti dall’associazione, un appuntamento ormai calendarizzato e atteso sia dai ragazzi che dal pubblico presente nelle scorse edizioni.

“Musichiamo 3”, patrocinato dall’Amministrazione comunale con l’assessorato all’inclusione sociale guidato da Paola Reguzzoni, andrà in scena il 22 febbraio alle 21.00 al teatro Fratello Sole: novità di quest’anno sarà la presenza della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago.

Raccontano gli organizzatori: «Durante l’evento organizzato lo scorso anno con l’oratorio di Madonna Regina “Corridiamo”, abbiamo conosciuto la filarmonica Santa Cecilia di Sacconago e ci hanno colpito sia la presenza di tanti giovani musicisti che il repertorio moderno, i nostri ragazzi sono stati da subito coinvolti, quindi abbiamo pensato di affidare a loro Musichiamo 3. Sarà come sempre una serata ricca di sorprese e di buoni sentimenti, con uno sguardo agli anni ‘80 e ‘90 in onore dei genitori, che troppo spesso si annullano nel ruolo di caregiver».

Confermati i presentatori, Alessandro Romano, Romina Cristallo e Martina Cestone, ma ci saranno tante novità e sorprese. Continua inoltre la collaborazione con la Borsound1919, che tutti i martedì accoglie i ragazzi per le lezioni di musica e la musicoterapia.

«Quest’anno si è unita anche Isabella Rogora della casa famiglia Comerio di via Palestro, gestita da CODESS con la quale collaboriamo, una bellissima realtà in cui far vivere i propri cari. Gli ospiti della casa famiglia saranno anche quest’anno tra il pubblico. Della Borsound1919 fa parte, da molto tempo, anche Marco Lamperti, ospite anche lui della casa famiglia che tutti i lunedì sera, dopo le prove, viene riaccompagnato a casa da un altro musicista, il sig. Stefano Colombo. La famosa decantata rete nel concreto. Siamo onde di un mare grande – continuano -. I ragazzi sono i veri protagonisti in ogni progetto dell’Associazione, perchè loro hanno i loro gusti, talenti e potenzialità e hanno ampiamente dimostrato che in gruppo riescono a superare le loro debolezze e limiti, anche vivendo esperienze con i neurotipici. Proprio questa nostra peculiarità ha colpito il Ministro Locatelli che ci ha invitato a parlare all’assemblea sulla disabilità delle Nazioni Unite il prossimo giugno».

E proprio per sostenere le spese per il viaggio a New York dei ragazzi dell’Associazione, sarà lanciata una campagna di raccolta fondi.

Ingresso libero con offerta

Info: progettifantasia@libero.it