MyLife Camp 2025: a Varese la prima esperienza educativa per giovani sportivi con diabete

Si è svolta nella prestigiosa cornice del Salone Estense di Varese la conferenza stampa di presentazione del “MyLife Camp – Varese 2025”, il primo camp educazionale in Italia rivolto a ragazzi diabetici di età compresa tra i 13 e i 17 anni, provenienti da tutta Italia, in corso in questi giorni nella città giardino.

Salutato da un parterre di autorità, tra i quali anche Antonio Tomassini, senatore e presidente dei senatori per la sanità, Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della commissione regionale 9 (sostenibilità sociale, casa e famiglia), la vicesindaco Ivana Perusin, l’assessore allo sport del comune di Varese Stefano Malerba , PierPaolo Frattini, direttore della Canottieri Varese, una delegazione della direzione di ATS Insubria nonchè in video intervento il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’evento: «Mette al centro Varese e la Regione Lombardia nell’attenzione sul diabete di tipo 1, soprattutto in età adolescenziale – ha sottolineato Gianluca Garziera, General Manager di Ypsomed Italia S.r.l. – Le attività proposte si articoleranno in esperienze diversificate, valorizzate grazie alle risorse e alle eccellenze del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di praticare pattinaggio su ghiaccio presso l’Acinque Ice Arena e la Varese Ghiaccio, di avvicinarsi al canottaggio con la Canottieri Varese e di partecipare a un’attività educativa sulla cucina e l’alimentazione, realizzata in collaborazione con l’Istituto alberghiero De Filippi».

«Un momento importante quello di questa sera – ha concluso poi Gianluca Garziera, General Manager di Ypsomed Italia S.r.l. – Desidero rivolgere un ringraziamento speciale alle istituzioni presenti, ai partner con cui collaboreremo in questi tre giorni di camp e, soprattutto, ai clinici e ai ragazzi, vero cuore pulsante di questa iniziativa. Un ringraziamento speciale poi va a Tigros che si è prestata con poco anticipo a partecipare, donando prodotti alimentari per i ragazzi durante le attività sportive».

Un camp per imparare a gestire il diabete durante lo sport

Obiettivo principale della tre giorni di MyLife Camp sarà quello di aiutare i ragazzi a gestire l’infusione di insulina durante l’attività sportiva, una sfida che spesso porta molti adolescenti a rinunciare allo sport a causa delle difficoltà nella gestione della glicemia.

«I partecipanti provengono da 15 Centri italiani di Diabetologia Pediatrica, affiliati alla SIEDP (Società Italiana di Diabetologia ed Endocrinologia Pediatrica)» ha spiegato Marco Marigliano, professore associato di Pediatria presso l’Università di Verona e coordinatore del gruppo di studio sul diabete della SIEDP.

Il dottor Andrea Scaramuzza, responsabile della diabetologia pediatrica dell’ASST Cremona – Ospedale Maggiore di Cremona, ha sottolineatopoi l’importanza del ruolo dei team di diabetologia pediatrica, composti da medici, infermieri, dietisti e psicologi: «Il nostro compito è supportare le famiglie nella gestione del diabete di tipo 1 sotto ogni aspetto, sia medico-scientifico che psicologico ed emotivo. La tecnologia moderna, come l’utilizzo di microinfusori avanzati con algoritmi di regolazione automatica dell’insulina, rappresenta un grande aiuto nella gestione quotidiana della malattia».

«Questo camp rappresenta un progetto significativo sia dal punto di vista scientifico che per il suo impatto sul territorio – ha concluso Garziera – È un esempio virtuoso di collaborazione tra associazioni, istituzioni e privati che sostengono la ricerca e l’innovazione in un ambito così delicato, soprattutto per i pazienti, come quello delle malattie croniche».