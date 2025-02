Nel libro “Dio esiste?” il cardinale Sarah risponde alla domanda di sempre

È uscito nel mese di gennaio il volume “Dio esiste?”, scritto dal cardinal Robert Sarah ed edito da Cantagalli. Dio esiste? Ieri come oggi, uomini e donne di ogni tempo, specie di fronte alle difficoltà e alle proprie fragilità, si sono posti questa domanda. Lo hanno fatto grandi santi e peccatori, credenti e atei, intellettuali e persone semplici. Ma ancor più in un’epoca come la nostra, in cui molti sanciscono la fine della cristianità e la detronizzazione di Dio, un tempo nel quale l’uomo naufraga nell’illusione di un nuovo senso della vita, all’insegna della provvisorietà e della compulsività, che tutto afferra e nulla possiede veramente. (nella foto il cardinale autore del libro)

In queste pagine il cardinale Robert Sarah risponde a molte domande sull’esistenza e la presenza di Dio nella nostra vita, sul Suo apparente silenzio, sulla morte, sulla sofferenza, sul dolore, sulla gioia e su molto altro. Oggi, forse più di ieri, abbiamo tutti un forte bisogno di riposte chiare e fondate, di testimonianze tangibili, di incontri che rivelano l’esistenza e la presenza visibile di Dio.

Come in Zaccheo, c’è in noi il desiderio di verità e di pienezza, abbiamo bisogno di “vedere Cristo” per colmare quella “mancanza” che costantemente ci ricorda che Dio esiste.

Robert Sarah è nato il 15 giugno 1945 a Ourous, in Guinea. Ordinato prete nel 1969, consacrato vescovo nel 1979 – il vescovo più giovane del mondo – è stato creato cardinale da papa Benedetto XVI. È stato prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dal 2014 al 2021. È membro della Congregazione delle Cause dei Santi, della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, nonché della Congregazione per le Chiese Orientali.