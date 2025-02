Nel nuovo spazio libero di Varesenews un corso di teatro per adulti

Prenderà il via martedì 18 febbraio, nel nuovo Spazio Libero di VareseNews a Castronno, il corso di Teatro per Adulti, un’opportunità per esplorare nuove prospettive e vivere un’esperienza immersiva nel mondo della recitazione. Il percorso, articolato in dieci lezioni, accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell’arte teatrale in un contesto coinvolgente e stimolante.

A guidare il laboratorio, organizzato nell’ambito di Varese Corsi, sarà Martin Stigol di Progetto Zattera APS, attore e scrittore con un’esperienza pluriennale nel settore. Grazie alla sua conduzione, i partecipanti potranno apprendere tecniche di animazione teatrale utili non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita quotidiana.

Il corso si propone di migliorare le capacità comunicative e relazionali, offrendo strumenti per interpretare la realtà in modo nuovo e creativo. Attraverso attività ludiche di narrazione e drammaturgia, i partecipanti saranno stimolati a esprimersi con maggiore consapevolezza e spontaneità.

Le lezioni si svolgeranno presso Materia, in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno, ogni martedì dalle 20:15 alle 22:15.

Per iscriversi, è possibile cliccare qui.