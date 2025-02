Nel suo nuovo videoclip Clara guida una fiammante Superveloce S di Mv Agusta

Dopo il lancio da Sanremo Clara Soccini racconta la sua storia personale attraverso il videoclip del suo nuovo singolo “Febbre”, il brano con cui partecipa al Festival di Sanremo 2025.

Per la realizzazione del videoclip di “Febbre”, Clara ha voluto rendere omaggio a una delle sue passioni più profonde: il pattinaggio su ghiaccio, disciplina che ha segnato la sua vita fin da bambina. Un legame che diventa ancor più significativo attraverso il ritorno alle sue origini, la città di Varese, che ha ispirato e dato vita a questo progetto.

A rappresentare Varese nel videoclip, Clara ha scelto di apparire a bordo della Superveloce S Ottantesimo Anniversario, un modello esclusivo che unisce eleganza, innovazione e artigianalità diventando un’icona non solo del territorio, ma anche di una tradizione industriale e culturale unica.

La presenza di MV Agusta nel videoclip non è solo un omaggio a un marchio leggendario, ma anche un simbolo che incarna l’essenza di Varese. La scelta della Superveloce S, uno dei modelli più iconici ed eleganti dell’azienda varesina, nella versione celebrativa dell’Ottantesimo Anniversario, è stata quindi ideale per creare questa simbologia.

“È stato un piacere poter conoscere da vicino una realtà storica, come MV Agusta, che è nata a pochi chilometri da dove sono nata io – ha raccontato Clara -. Avere la Superveloce S in apertura del video è un valore aggiunto per chi lo guarda.”

Luca Martin, Board Member, MV Agusta Motor S.p.A.: “Siamo molto felici che Clara abbia scelto uno dei nostri modelli per rappresentare Varese e il nostro territorio. Varese è la casa di MV Agusta, il luogo in cui ogni nostro prodotto nasce e viene realizzato con passione e precisione. Avere una nostra moto come simbolo del territorio, all’interno di questo progetto, ci rende orgogliosi. La Superveloce S Ottantesimo Anniversario è la sintesi perfetta di eleganza, innovazione e adrenalina, valori che si rispecchiano nel brano ‘Febbre’ di Clara. Siamo certi che il suo talento le permetterà di raggiungere un successo straordinario.”