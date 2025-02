Nella stagione teatrale di Besozzo si affronta l'”Almenopausa”

La terza data in cartellone nella stagione teatrale 2025 organizzata dal Comune di Besozzo in collaborazione con Circolo Spettacoli di Legnano sarà sabato 22 febbraio alle 21 al Teatro Duse in via Duse a Besozzo, con lo spettacolo “Almenopausa” con Gianna Coletti in una produzione del Teatro de Gli Incamminati. Un monologo divertente, arguto, provocatorio, per sdrammatizzare la paura di invecchiare; un testo dissacrante sul tabù della menopausa e su come godersi la vita da boomer.

Una Donna si racconta in due età diverse. All’inizio la vediamo cinquantenne alle prese con un cambiamento incombente, non si è accorta che il tempo è volato ed ecco che improvvisamente bussa alla porta lei: la menopausa. Un evento naturale che la donna non vuole accettare. La ritroviamo dieci anni dopo: è una splendida sessantenne in una nuova fase della sua vita. Ha imparato ad amarsi. La sua evoluzione è iniziata con una semplice domanda: perché quando amiamo qualcuno ci prendiamo cura di lui e con noi non facciamo la stessa cosa? E così piano piano ha iniziato a prendersi maggior cura di sé. Adesso è una delle tante “ragazze di bella età”: quelle dei sessanta di adesso, che non sono più quelli di una volta. Anni, però, che potrebbero essere ancora i migliori della nostra vita.

Lo spettacolo è fortemente consigliato anche ad un pubblico maschile: Gianna Coletti è una vera forza della natura, un’attrice che in scena non si risparmia mai. Milanese doc, ha lavorato per molti anni nella Compagnia di Piero Mazzarella, e poi in quella di Garinei e Giovannini. Collabora con il Teatro Bellini di Napoli, il Teatro Stabile di Bolzano, il Teatro Franco Parenti di Milano, il Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi di Roma e il Teatro Verdi di Trieste.

Nel 2013 la sua esperienza con la madre novantenne è stata raccontata nel film diretto da Laura Chiossone, Tra cinque minuti in scena, vincitore di numerosi premi (ed è divenuta anche un libro, Mamma a carico, edito da Einaudi nel 2015).

Biglietto: intero 15 € – ridotto studenti fino a 25 anni 10 € – fino a 12 anni 6 €

Per info e prenotazioni: direzione@circolospettacoli.it tel. 3519954376

Si consiglia di acquistare i biglietti prima dello spettacolo sul sito: www.mailticket.it oppure, se i

posti sono ancora disponibili, direttamente in teatro la sera dello spettacolo.