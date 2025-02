Novità per l’ambiente a Varese: nel 2025 arrivano l’ispettore ambientale e il centro del riuso

Sono molte le novità discusse per la gestione dei rifiuti e della sostenibilità urbana nella Commissione Consiliare 9 che si è riunita all’Assessorato all’Ambiente di via Copelli.

Tre i punti centrali dell’incontro: la discussione sull’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale e l’aggiornamento delle modalità di gestione della Piattaforma Ecologica Comunale, in vista della creazione del centro del riuso. A conclusione della discussione su questi regolamenti, l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino ha poi esposto il report delle attività nell’ultimo triennio.

Ispettori Ambientali: una nuova figura per il controllo del decoro nel territorio

Nel 2025 entrerà in funzione la figura dell’Ispettore Ambientale, incaricato di monitorare il corretto conferimento dei rifiuti e individuare eventuali trasgressioni al Regolamento di Igiene Urbana. Gli ispettori avranno il compito di vigilare sul territorio, identificare i trasgressori e applicare sanzioni laddove necessario. La formazione per questi nuovi addetti è già in corso, per accorciare i tempi dell’avvio del servizio: l’obiettivo è migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti urbani e contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Sulla figura dell’ispettore ambientale c’è stato un certo dibattito tra i consiglieri presenti: in particolare sono intervenuti Simone Longhini, Franco Formato, Barbara Bison e Roberto Puricelli, insieme al suo delegato, l’esperto Giuseppe Sibilia. Le diverse osservazioni saranno integrate e ridiscusse in una nuova commissione a marzo, per poi presentare il nuovo regolamento in consiglio comunale, come ha proposto il presidente di commissione Dino De Simone.

Guardando al 2025, San Martino ha poi annunciato un nuovo progetto strategico: il Centro del Riuso «Ma non dirò di più, perchè vogliamo tenere molti particolari per la presentazione, prevista a metà marzo, presentazione cui seguirà un periodo di sperimentazione e prova». Sarà un punto di riferimento per il recupero di oggetti e materiali rafforzerando il percorso di economia circolare già avviato con il Tavolo Antispreco e i progetti di riciclo.

Aumenta la raccolta differenziata, diminuiscono i rifiuti abbandonati, grazie anche alle fototrappole

E’ stato poi esposto il report: uno dei punti cardine della relazione è stato il potenziamento della raccolta differenziata, avviato nel 2022 con l’ingresso di Impresa Sangalli nella gestione del servizio. L’Assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino ha sottolineato i miglioramenti nella frequenza della raccolta, con il passaggio del ritiro di carta, plastica e vetro da quindicinale a settimanale, l’incremento dei servizi per le famiglie e l’investimento sulla comunicazione ai cittadini. L’introduzione delle fototrappole, che nel 2024 sono passate da 4 a 8 dispositivi, ha portato a 182 sanzioni, di cui 17 di rilevanza penale, incentivando comportamenti più responsabili. Nel 2025 il piano si rafforzerà con l’aumento delle fototrappole e ulteriori misure di controllo.

Il piano di igiene urbana ha visto anche un’importante riorganizzazione dello spazzamento strade e della pulizia dei parchi. Sono state aumentate le frequenze di spazzamento, con particolare attenzione al centro storico, e sono stati introdotti lavaggi speciali con idropulitrici nelle zone più frequentate. L’uso del macchinario aspira-mozziconi, introdotto nel 2023, ha permesso una maggiore pulizia delle aree pedonali. Durante il 2024, sono stati installati 55 nuovi cestini per la raccolta differenziata nei parchi. San Martino ha spiegato che l’Amministrazione ha ascoltato le richieste dei cittadini e risposto con azioni concrete.

Oltre ai rifiuti: le azioni di sostenibilità e lotta allo spreco

Oltre alla pulizia della città, San Martino ha illustrato i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. L’Assessore ha evidenziato il lavoro del Tavolo Antispreco e del Ri-HUB Food, che dal 2024 ha raccolto 4,4 tonnellate di eccedenze alimentari da bar e negozi. Anche il progetto Dona Valore ha avuto un impatto significativo, con la raccolta e il riciclo di 350,6 tonnellate di abiti e tessili, riducendo l’impatto ambientale dell’86%. Un’ulteriore novità è stato l’accordo con Re-CIG per il recupero dei mozziconi di sigaretta, con l’installazione di 40 nuovi posacenere per la raccolta e il successivo riciclo in polimero plastico riutilizzabile.