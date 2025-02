Nuova convenzione tra SOS dei Laghi e WOODinSTOCK: impegno condiviso contro il Parkinson

Con l’obiettivo di rafforzare il territorio e promuovere iniziative di sensibilizzazione e sostegno alla lotta contro la Malattia di Parkinson, le associazioni SOS dei Laghi OdV ETS e WOODinSTOCK hanno sottoscritto una convenzione che sancisce una collaborazione proficua e di lungo corso.

SOS dei Laghi, guidata da Gianluca Giarola, è da sempre impegnata nel soccorso extraospedaliero e nei trasporti sanitari, mettendo a disposizione spazi e mezzi per supportare progetti di rilevanza sociale. L’associazione si contraddistingue da sempre per la capacità di mobilitare iniziative volte a risolvere problemi della vita civile e a sostenere la comunità.

Dall’altra parte, WOODinSTOCK, nata dall’idea di Luca Guenna e diretta dal presidente Alessandro Gusmini, si dedica con passione alla promozione della cultura, dell’arte, della musica e dello sport ed in particolare: promuovere forme espressive e creative in maniera partecipata, coinvolgendo sia soggetti affetti da Parkinson che la comunità in generale; sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e sostenere i diritti dei malati e dei loro familiari e supportare iniziative a favore della lotta contro il Parkinson, incoraggiando il volontariato e la partecipazione attiva nel sociale.

Il presidente di WOODinSTOCK Alessandro Gusmini insieme al presidente di SOS dei Laghi Gianluca Giarola

La convenzione nasce dalla volontà condivisa di entrambe le realtà di garantire sul territorio comunale di Travedona Monate e dei comuni limitrofi iniziative mirate a fornire informazioni sulla Malattia di Parkinson e a tutelare chi ne è affetto. SOS dei Laghi mette a disposizione le proprie strutture operative, mentre WOODinSTOCK offre la propria consulenza e capacità progettuale, creando così un connubio di competenze e risorse a beneficio della collettività.

Il sodalizio si è potuto realizzare grazie al contributo di Alessandro Gusmini, che ha già operato come rappresentante del corpo volontari di SOS dei Laghi, e alla presenza, in entrambi gli organi di amministrazione, di un consigliere e volontario, rafforzando il legame tra le due associazioni e favorendo lo scambio di esperienze e competenze.

«Questa intesa – commentano SOS dei Laghi e WOODinSTOCK – rappresenta un esempio concreto di cooperazione e impegno sociale, in cui cultura, solidarietà e azione diretta si uniscono per contrastare le sfide poste dalla Malattia di Parkinson. Le due associazioni invitano la cittadinanza a partecipare attivamente alle iniziative, contribuendo così a diffondere consapevolezza e a sostenere la ricerca in questo importante ambito».

Per ulteriori informazioni sulle attività e sui progetti in corso, è possibile visitare i siti di SOS dei Laghi e WOODinSTOCK, oppure le pagine social di entrambe le associazioni.