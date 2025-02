Nuove opportunità per i grafici di Enaip Varese

Enaip Varese amplia la propria offerta formativa aderendo alla riforma Valditara con il percorso di Operatore Grafico Ipermediale, uno dei corsi storici che da sempre valorizzano il centro varesino. Questa adesione rappresenta un’opportunità significativa per gli studenti, offrendo nuove possibilità di formazione e di prosecuzione degli studi.

“Un’evoluzione decisiva per il rafforzamento del sistema della formazione professionale, tradizionalmente percepito come meno appetibile nonostante gli ottimi dati sull’occupabilità dei diplomati, e un’ulteriore chance per i nostri allievi” – spiega la Direttrice Frigerio, illustrando le novità previste per il prossimo anno.

Percorsi di specializzazione e proseguimento degli studi

Gli studenti che conseguiranno il diploma professionale di quarto anno avranno la possibilità di iscriversi ai percorsi ITS biennali, per una specializzazione tecnica superiore altamente qualificante.

Competenze tecniche e trasversali al servizio del futuro

I nuovi iscritti potranno rafforzare le proprie competenze culturali e trasversali, oltre a sviluppare ulteriormente le competenze tecniche, anticipando in alcuni casi le innovazioni del settore. Il percorso è pensato per rispondere ai fabbisogni del sistema produttivo grafico, cartotecnico, della stampa digitale e offset, ambiti con cui Enaip Varese vanta da anni collaborazioni proficue.

Grazie a queste sinergie, gli studenti continueranno ad avere accesso a:

Tirocini curricolari

Progetti di alternanza scuola-lavoro

Contratti di apprendistato

Un partenariato di filiera per l’attuazione della riforma e la qualità formativa

La concretizzazione della riforma Valditara passa necessariamente attraverso la creazione di partenariati di filiera, che coinvolgono istituti scolastici, centri di formazione professionale (CFP) e fondazioni ITS, come Fondazione Incom, di cui Enaip Lombardia è socio fondatore e partner storico.

Questa rete di collaborazioni mira a garantire una formazione di qualità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e capace di offrire ai giovani opportunità concrete di crescita personale e professionale.