Nuovo head coach petr il Saronno Baseball: Gennaro Seguella da atleta ad allenatore

Gennaro Seguella è il nuovo head coach del Saronno, formazione che affronterà il prossimo campionato nazionale di serie C di baseball.

Casertano classe 1990, prima, terza base e lanciatore, dal 2025 smetterà per la prima volta la casacca da atleta per vestire quella da allenatore, per dirigere di fatto quelli che fino a pochi mesi prima erano i suoi compagni di squadra.

Seguella nella sua carriera da “player” oltre a quella del Saronno ha indossato sia la maglia del Reggia Caserta Baseball Softball dove è sceso in campo in tutte le serie dalla C alla A, che quella del Foggia Baseball con la quale ha ottenuto anche una promozione in B.

Il neo tecnico saronnese, che si è fatto le ossa nei dugout delle compagini giovanili delle società dove ha militato da giocatore, sostituisce Willy Pino diventato head coach della Inox Team formazione di serie A1 softball.

Seguella ha ricevuto l’incarico dal presidente Massimo Rotondo e dal direttivo del Saronno Softball Baseball, tutti fiduciosi che la lunga esperienza sia da giocatore che da allenatore giovanile, sarà messa positivamente al servizio della squadra.