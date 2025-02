Oltre 350.000 accessi nei pronto soccorso di Varesotto e Legnanese nel 2024

Il Pronto soccorso si conferma il punto di riferimento territoriale per chi ha un’urgenza sanitaria. Nel 2024 gli accessi nelle due aziende ospedaliere del Varesotto e quella di Legnano sono stati oltre 350.00 con una netta prevalenza di codici verdi.

Nel 2024 i pronto soccorso della Sette Laghi hanno visitato 166.000 persone: Varese e Tradate i più affollati

I sei PS hanno registrato una crescita di accessi generalizzata ad eccezione di quello di Cittiglio. Ad Angera un caso su 5 è risultato improprio. 18.812 utenti hanno avuto bisogno di ricovero

Attività in crescita nei tre pronto soccorso di Busto, Gallarate e Saronno: quasi 120.000 gli accessi nel 2024

In aumento l’attività in tutti e tre i presidi della Valle Olona. Oltre 12.000 sono stati i ricoveri. Particolare la situazione del PS di Gallarate da dove sono stati trasferiti 1500 degenti

Nel 2024 quasi 70mila accessi al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano

Gli accessi al pronto soccorso di Legnano sono cresciuti del 30% circa da Natale in poi a causa dell’influenza e delle altre patologie respiratorie tipiche del periodo