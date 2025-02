Lo aveva anticipato il sindaco Nadia Cannito nell’intervista di VareseNews (leggi qui): sabato 15 febbraio ci sarà un open day per il Polo Socio Sanitario Territoriale di Malnate, pronto a diventare nel prossimo futuro la Casa di Comunità.

«La Sede Territoriale di Malnate, sita in Piazza Libertà 1 – si legge nel comunicato di Asst Sette Laghi -, è un importante riferimento socio sanitario territoriale, dove i cittadini possono trovare risposte a diversi bisogni di prevenzione, cura e assistenza. Tra i servizi già disponibili il Centro Prelievi, il Consultorio Familiare, il CUP (Centro Unico di Prenotazione) e il Centro Vaccinale».

Come anticipato, la struttura malnatese è destinata a diventare Casa di Comunità e sarà al centro di un evento di approfondimento in programma per sabato 15 febbraio alle ore 10:00, nell’adiacente Centro Lena Lazzari.

All’incontro, aperto a tutti, interverranno l’Amministrazione Comunale di Malnate, la Direzione Strategica di ASST Sette Laghi e rappresentanti di Regione Lombardia. Per la stessa giornata, ASST Sette Laghi, in collaborazione con il Comune di Malnate e con il patrocinio della Fondazione il Ponte del Sorriso, propone diverse iniziative rivolte alla cittadinanza.

In particolare:

Dalle ore 8.00 alle ore 10.00, il Centro Prelievi sarà aperto, con accesso libero.

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il Consultorio Familiare offrirà, previo appuntamento (al n° 0332299171, dalle 8.00 alle 14.00):

Visite ginecologiche.

Pap-test

Vaccinazioni HPV (ragazzi e ragazze 1999-2007)

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, il personale del Consultorio Familiare terrà un incontro informativo sulla genitorialità responsiva.

Dalle ore 11.30 alle ore 12.00, nel salone del Centro Lena Lazzari la Fondazione il Ponte del Sorriso presenterà il Progetto KM 0 dal titolo “Disagio giovanile: come riconoscerlo e come affrontarlo”.