Openjobmetis, la mossa di Kastritis: preso il play Elijah Mitrou-Long

«Cerchiamo una combo-guard» aveva detto senza problemi Ioannis Kastritis lunedì pomeriggio, durante la conferenza stampa di presentazione a Masnago. Ma, probabilmente, l’avevano già trovata: la Openjobmetis ha infatti ingaggiato Elijah Mitrou-Long, play-guardia di 28 anni, nato in Canada (a Mississauga, alle porte di Toronto) ma di origini e soprattutto di passaporto greci.

Una mossa che porta senza dubbio la firma del nuovo allenatore della Pallacanestro Varese. Mitrou-Long (fratello di Naz, visto a Brescia nel 2021-22, oggi all’Olympiacos) ha infatti già giocato per il tecnico ellenico all’Aris Salonicco nella stagione 2022-23 raggiungendo i playoff in campionato. (foto: BasketballCL)

Alto 1,85, formatosi nei college americani (Texas e Nevada Las Vegas), Elijah Mitrou-Long ha sfruttato il passaporto greco per giocare soprattutto in quell’area. Paok per cominciare, poi Patrasso, Aris e Peristeri cui ha aggiunto “sortite” a Sofia, in Canada e in Israele visto che in questa stagione stava giocando nell’Hapoel Holon (quarto in classifica) dove viaggiava a 12,1 punti e 4 assist di media con il 36,1% da 3 in 27′ di impiego.

Con i gialloviola israeliani ha disputato anche la Basketball Champions League terminata però con l’eliminazione nei play-in che davano accesso alla seconda fase. Nella competizione europea le cifre di Long hanno ricalcato quelle di campionato tranne per una percentuale minore al tiro pesante.

La Pallacanestro Varese ufficializzerà probabilmente in giornata un’operazione che va considerata fatta ed è possibile che il nuovo giocatore si possa unire alla squadra in tempi brevi. Ma è evidente che, entrato Mitrou-Long qualcun’altro dovrà lasciare la comitiva. Il nome in bilico pare sempre più quello di Keifer Sykes che oltre a dover ritrovare la forma percepisce uno stipendio assai rilevante (ma se venisse tagliato bisognerebbe trovare una formula per transare il contratto). Poi c’è Desonta Bradford in scadenza e anche su di lui andranno fatti dei ragionamenti, anche se toccherà a Kastritis vagliare per bene la situazione.

Di certo l’arrivo di Mitrou-Long è possibile dal punto di vista regolamentare. Il passaporto greco del 28enne nato a Mississauga evita di dover chiedere un visto lavorativo (è infatti cittadino comunitario), cosa non più possibile per la Openjobmetis che ha esaurito questo genere di manovre di mercato.