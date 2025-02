“Orizzonti Geometrici”: un’esposizione tra arte, cultura e impegno sociale

Dal 15 febbraio al 16 marzo 2025, la Fondazione Marcello Morandini presenta un’esposizione temporanea che non solo celebra i successi raggiunti, ma apre anche nuove prospettive per il futuro. L’iniziativa si propone come un’occasione per vivere l’arte come motore di partecipazione culturale e sociale, rafforzando il dialogo tra creatività e territorio.

Per un mese intero, il pubblico potrà ammirare 36 opere selezionate, suddivise in due categorie: 18 provenienti dalla collezione della Fondazione e 18 messe a disposizione dal Maestro Marcello Morandini, tra cui cinque edizioni uniche. Il ricavato della mostra sarà destinato al finanziamento di progetti culturali e sociali promossi dalla Fondazione, rafforzando così il suo impegno nel territorio.

Un’opportunità per sostenere la cultura e il territorio

L’esposizione rappresenta un’occasione concreta per contribuire allo sviluppo della Fondazione e dei suoi otto progetti strategici, mirati a valorizzare la sede e a potenziare l’impatto culturale della sua missione.

Progetti per la valorizzazione della sede

-Ascensore-Scultura: un elemento architettonico che coniuga accessibilità, funzionalità ed estetica.

-Completamento del Quarto Piano: realizzazione di nuovi spazi multifunzionali, un archivio e uffici.

-Restauro dell’Affresco del salone principale: intervento per riportare l’opera al suo aspetto originario.

-Rigenerazione del Rustico: trasformazione in un bistrò letterario e residenze d’artista per giovani talenti.

-Illuminazione degli “Anelli nel Parco”: valorizzazione scenografica e artistica dell’opera.

Progetti culturali e sociali

-Stagione Musicale “Sintonie”, diretta da Matteo Amadasi, per ampliare l’offerta artistica al pubblico.

-Progetto “Memorie d’Arte”, rivolto a persone con disturbi neurocognitivi, che utilizza l’arte come strumento per valorizzare le capacità comunicative residue.

-Progetto “Esordi”, un’iniziativa che coinvolge la Fondazione nella creazione di una rete di supporto per affrontare emergenze sociali ed economiche che colpiscono individui e famiglie.

-Partecipare a “Orizzonti Geometrici” significa sostenere il futuro della Fondazione, contribuendo alla realizzazione di progetti fondamentali per arricchire l’offerta culturale e completare gli spazi dedicati alle sue attività.

Dal 15 febbraio 2025 al 16 marzo 2025

Orari: Giovedì dalle 15 alle 18, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Fondazione Marcello Morandini Via F. Del Cairo 41 – 21100 Varese Tel. 0332.1610525