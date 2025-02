Pagelle Pro Patria: Beretta non basta, la difesa regge finché può

LECCO – PRO PATRIA 2-1 | LE PAGELLE DEI TIGROTTI

ROVIDA 5,5: Non deve compiere parate particolarmente difficili, ma sulle uscite dà sicurezza. Poi però nel recupero prende due gol in pochi minuti e forse qualcosa in più poteva fare, soprattutto su quello di Sipos

REGGIORI 6: Buone conferme dal giovane difensore che, soprattutto nel primo tempo, si dimostra puntuale e anche con buona personalità

ALCIBIADE 6: A un certo punto ci mette anche la faccia per respingere un tiro di Sene. Finché può tiene alta la testa e gestisce, poi però quando la squadra collassa in area anche lui non riesce più a tenere

COCCOLO 6: Come per i compagni di reparto, fino all’ultimo riesce a gestire gli attacchi lecchesi, ma negli ultimi minuti il fortino crolla

SOMMA 5,5: Un primo tempo spaesato e speso a rincorrere Kritta

Renault 6: Entra bene nella ripresa e l’avversario diretto, il Kritta che aveva messo in difficoltà Somma, sembra essere più gestibile

NICCO 4,5: A più riprese si è sottolineata la mancanza di personalità della squadra e lui, da capitano, dovrebbe fare qualcosa in più per evitare certi errori, mentali prima ancora che tecnico-tattici. Sparisce dal gioco troppo presto e non si rivede più

Palazzi 5: Forse sarebbe stato un “senza voto” perché davvero non si vede mai. Ma entra in campo al 33′ e quindi quasi 20 minuti in cui combina davvero pochissimo

FERRI 5,5: Qualcosina in più rispetto al compagno di reparto, ma neanche tanto. Sarebbe il vicecapitano della squadra, ma nella difficoltà affonda con la squadra

PIRAN 6: Uno degli ultimi a mollare gli argini e sulla sua fascia il Lecco fa più fatica a trovare spazi

PITOU 5,5: Qualche lampo isolato ma poca sostanza, almeno palla al piede. In difesa si sbatte e aiuta la squadra

Mallamo 5: Non si vede quasi mai, se non per una continua corsa a rincorrere gli avversari

ROCCO 6: L’intesa con Beretta aumenta e i primi minuti sono incoraggianti. Come la squadra però nella ripresa si vede davvero poco

Barlocco 5: Entra per difendere ma si prende un’ammonizione e due gol in pochi minuti. Non proprio l’impatto sperato da mister Sala

BERETTA 6,5: Trova il gol, il terzo della stagione, secondo al Lecco. Poi diverse giocate importanti fino alla sostituzione

Toci 4,5: L’impegno c’è ma stasera non può bastare. Lotta su un paio di palloni ma la maggior parte li perde o comunque non li tratta come avrebbero meritato, vedi contropiede con passaggio agli avversari o la palla persa sul corner dopo due secondi netti