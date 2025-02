Partenza con il botto a Materia, oltre mille persone nella prima settimana

“Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni”. È una frase che usiamo spesso e che sarà la copertina del primo quaderno di Materia. Non è uno slogan e nemmeno un augurio. Risponde a una visione precisa. La stessa che ci ha animato lungo tutto l’anno di lavoro per arrivare all’8 gennaio quando abbiamo fatto il terzo trasloco della redazione di VareseNews arrivando a Sant’Alessandro.

Galleria fotografica Materia si presenta 4 di 29

Abbiamo mantenuto l’anima dell’ex scuola Marconi. L’energia vitale dei bambini ci accompagna ogni giorno e sarà un grandissimo piacere vederne entrare nei locali e allargare così le presenze a Materia. E a proposito di presenze ci siamo resi conto che il numero mille ci sta accompagnando. Sono le persone che hanno partecipato alla costruzione del progetto Materia ed è la stessa entità che è entrata dalla porta del nostro spazio per partecipare a varie iniziative in una sola settimana.

Siamo partiti il primo febbraio con una sorta di festa, qualcosa di diverso dalla classica inaugurazione. Duecento persone, tra cui il Prefetto, diversi sindaci, amici hanno risposto al nostro invito.

IL VIDEO

Poi da lunedì sono partite alcune serate con quasi sempre il classico sold out.

Per primo sua maestà il Monte Rosa con il fotografo Carlo Meazza che ha duettato con il nostro Michele Mancino.

A seguire martedì Davide Van de Sfroos per parlare con il direttore di territorio, storie e Sanremo.

Mercoledì Mario Calabresi e Silvia Nucini che insieme a Roberto Morandi hanno commentato il docufilm sull’eccidio di Gorla a Milano dove nel 1944 morirono 184 bambini.

Giovedì dedicato allo sport con Le ragazze irresistibili e le storie di tante atlete che hanno reso famosa l’Italia in tante diverse discipline. Una serata allietata dalla presenze di nostre giovanissime ragazze. Dario Ceccarelli ha presentato il proprio libro nel corso dell’incontro con Luciano Clerico, Damiano Franzetti e le campionesse del Varesotto Alice Codato, Linda De Filippis e Giada Martinoli.

Venerdì la musica con l’esordio di un trio di giovanissimi. Il punk-rock del Lago Maggiore con gli Smatik in the Jungle presentati da Marco Tresca hanno presentato “Niente da Perdere”.

E per finire sabato uno spettacolo teatrale parte del progetto artistico di Al Borde, un collettivo di artiste milanesi che si sono esibite per la prima volta con un format originale dal titolo “Quello che le donne non dicono”.

Insieme a tutto questo altri due appuntamenti sempre sabato 8. Al mattino un incontro informale tra gli amministratori di Orino e Castello Cabiaglio che per quattro ore si sono confrontati con il nostro direttore sulla vita quotidiana di piccoli centri di provincia e sulle opportunità di sviluppo. Poi nel pomeriggio è partito il primo corso del programma dei venti per VareseCorsi. Materia infatti diventerà un hub per questa storica esperienza di formazione del nostro territorio.