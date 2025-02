Patto per il Nord: “Anche noi in piazza il 15 febbraio a Varese per i diritti dei frontalieri”

Il movimento “Patto per il Nord” ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione che si terrà il prossimo 15 febbraio a Varese, con l’obiettivo di riportare le problematiche del Nord all’attenzione della politica nazionale.

L’iniziativa si schiera a sostegno dei lavoratori frontalieri delle province di Como, Varese, Sondrio e Verbania, denunciando ingiustizie e nuove minacce che gravano sul loro futuro. Tra le principali criticità evidenziate ci sono la tassa sulla salute e la riforma della disoccupazione per i frontalieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, questioni che, secondo “Patto per il Nord”, sono state troppo spesso trascurate dai rappresentanti politici locali.

Il movimento accusa direttamente chi ha governato e rappresentato questi territori, nominando esponenti politici che, a loro dire, hanno ignorato le reali necessità della popolazione. In particolare, viene rivolto un appello al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti affinché renda conto della destinazione dei fondi destinati alla disoccupazione dei frontalieri, evidenziando la scomparsa di 200 milioni di euro dai bilanci dell’INPS.

Secondo “Patto per il Nord”, i lavoratori frontalieri sono stati trattati come un “bancomat” dalla politica, con decisioni che hanno penalizzato la loro condizione lavorativa. Per questo, il movimento chiede un cambio di rotta e un impegno concreto da parte delle istituzioni, superando gli slogan elettorali e mantenendo le promesse fatte ai cittadini.