Paura nella notte a Casalzuigno per un incendio: fiamme domate dai vigili del fuoco

Le sirene hanno ritto la tranquillità di Casalzuigno poco prima della mezzanotte di domenica quando i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti in via Ronco di Capo Caccia, nel comune della Valcuvia, per spegnere un incendio divampato nel tetto di un’abitazione a due piani.

L’intervento, rapido ed efficace, ha permesso di circoscrivere le fiamme, limitando i danni a circa dieci metri quadrati della copertura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L’episodio segue di poche pre l’incendio avvenuto l’8 febbraio scorso a Varese, quando diverse squadre dei vigili del fuoco erano intervenute per domare le fiamme sviluppatesi nel tetto di un’abitazione di via Sacro Monte, nel quartiere Sant’Ambrogio. Anche in quel caso l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.