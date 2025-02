Per il rinnovo della piscina della Moriggia si vuole andare avanti con partnership pubblico-privato

Ma che fine ha fatto il progetto di rifacimento della piscina di Moriggia a Gallarate?

L’ultima volta se n’era parlato in consiglio comunale a fine novembre, con l’annuncio di un nuovo progetto di rinnovo profondo della struttura, puntando anche su un’area esterna con giochi del genere di un parco acquatico.

Ora il tema è tornato in consiglio con l’interrogazione presentata da Massimo Gnocchi, della lista Obiettivo Comune Gallarate. Che ha rilevato come fosse passata quella data («entro il 31 dicembre 2024») che era stata indicata dal sindaco Cassani come orizzonte perché si concretizzasse la proposta di un privato.

“È stata effettivamente presentata una manifestazione d’interesse?”, ha chiesto Gnocchi.

L’assessore alle società partecipate Corrado Canziani ha chiarito che è pervenuta “in data successiva al 21/12” la proposta del Raggruppamento Temporaneo Imprese che aveva presentato la propria manifestazione d’interesse.

La proposta – ha continuato Canziani – era accompagnata da lettera di presentazione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione del modello di gestione, ma l’assessore ha chiarito anche che “sarà integrata da ulteriore documentazione”.

Canziani ha ribadito che “non sono mutati gli intenti dell’amministrazione, si intende percorrere la strada del partenariato pubblico-privato”, che resta da concretizzare.

Del rinnovo della Moriggia si parla da anni. L’amministrazione Guenzani nel 2016 aveva ipotizzato un intervento, che fu stoppato con l’insediamento della prima amministrazione Cassani. Poi nell’inverno 2018 c’era stato il crollo della controsoffittatura della piscina coperta, che aveva reso evidente la necessità di un intervento di radicale rinnovo. Negli anni scorsi infatti l’amministrazione aveva individuato diversi gestori per riaprire l’impianto in periodo invernale ed estivo, ma non si erano mai concretizzati i piani di project financing auspicati, tanto che l’anno scorso era stata ufficializzata la decisione di un intervento diretto del Comune per sbloccare la situazione.

A questo punto in municipio si lavora sulla nuova proposta, da concretizzare.

Nella zona di Moriggia l’amministrazione ha in programma anche un altro investimento rilevante, il nuovo palazzetto dello sport, dal valore di 7 milioni di euro: il progetto definitivo è stato presentato pochi giorni fa.