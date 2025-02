Per il Varese una vittoria sudata, Romero firma l’1-0 a Fossano

Tre punti e tanta sofferenza per il Varese a Fossano. I biancorossi riescono a portare a casa una gara difficile contro un avversario che non si è mai tirato indietro e che forse avrebbe anche meritato qualcosa in più, come confermato anche da mister Floris. Il calcio però è questo e i varesini sono riusciti a gestire meglio gli episodi chiave, con il gol partita arrivato al 30′ del primo tempo, la zampata di Romero su cross di Maccioni. Nella ripresa invece i varesini hanno fatto molto poco, perdendo lucidità, gestendo male il pallone e lasciando l’iniziativa al Fossano. Piras però, per fortuna, si è dimostrato ancora una volta un portiere di grande affidabilità, attento e concentrato per fermare le iniziative dei cuneesi, che hanno spinto forte fino alla fine senza riuscire a battere l’estremo difensore.

Galleria fotografica Fossano – Varese 0-1 4 di 26

In classifica però restano i tre punti per il Varese, altri tre mattoncini per salire a quota 55 e tenere la scia del Bra, uscito indenne anche dal campo del Chisola, riuscendo a ribaltare i torinesi e vincendo 2-1. Ora una settimana di riposo per i biancorossi, utile a ricaricare le energie dopo le 7 partite in meno di un mese e domenica prossima (9 febbraio) il ritorno al “Franco Ossola” contro il Saluzzo.

FISCHIO D’INIZIO

Terminato gennaio, non le trasferte per il Varese che passa in viaggio il quarto fine settimana di fila dopo Albenga, Imperia e Sanremo. Tappa di questa domenica è lo stadio “Pochissimo” di Fossano contro una squadra in cerca di punti salvezza. Rientra un po’ l’emergenza in casa biancorossa con le squalifiche scontate da Ferrieri e Valagussa e il rientro di Mikhaylovskiy, anche se ancora non al meglio. Mister Roberto Floris conferma il 4-3-3 delle ultime due uscite con Maccioni sulla fascia sinistra di difesa, Marangon a centrocampo insieme a Daqoune e Valagussa mentre davanti ci sono Banfi e Marchisone a supporto di Romero. Per i cuneesi di mister Alessio Pala lo schema iniziale è un 4-4-2 con Lozza e Benti in avanti e Muzio che porta fantasia dalla destra. Curiosità: l’ultima volta dei biancorossi al “Pochissimo” fu esattamente tre anni fa, quando la squadra allora allenata da Ezio Rossi vinse 4-0 (leggi qui).

PRIMO TEMPO

Spinge dalla prima azione il Varese che nei primi minuti ha un atteggiamento propositivo e batte un paio di corner dai quali però non arrivano occasioni. Il Fossano regge e al primo affondo sfiora il gol con Benti che raccoglie un pallone vagante in area biancorossa e calcia sul palo. Lo spavento rallenta un po’ la spinta dei biancorossi che tengono palla nella metà campo avversaria ma l’unica conclusione verso la porta avversaria è quella di Marangon al 17′ che Avogadri para in due tempi. Ben più complicato invece l’intervento che deve compiere Piras sulla conclusione potente dalla distanza di Cattaneo al 20′ diretta sotto la traversa. I varesini concedono qualcosa ma non abbassano il baricentro e alla lunga l’atteggiamento paga: al 30′ Maccioni combina con Banfi sulla sinistra e mette dentro un pallone teso per Romero che sul secondo palo in spaccata trova la deviazione giusta per l’1-0. Trovato il vantaggio, il Varese non cambia comportamento: attacca in cerca di un altro gol ma senza riuscire a costruire altre occasioni interessanti. Nel finale, complici un paio di fischi del direttore di gara che non convincono il pubblico di casa, la gara si innervosisce e non regala più emozioni. All’intervallo il Varese va avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Come nel primo tempo, anche la ripresa parte frizzante con Lozza che da fuori chiama alla parata Piras. Dall’altra parte Marchisone serve in profondità Banfi che calcia sull’esterno della rete da posizione defilata non vedendo Valagussa tutto solo sul secondo palo. Sul ribaltamento di fronte il Fossano chiede il rigore per un contatto tra Bozzuto e Vitofrancesco sul quale però l’arbitro decide di lasciar correre nonostante le proteste dei padroni di casa. Dopo un inizio secondo tempo di grande ritmo arrivano sei cambi in pochi minuti che rallentano la gara. Il Varese passa alla difesa a 3 e riparte con un atteggiamento più ragionato con D’Iglio in regia a dettare i tempi. Il Fossano però non si tira indietro e al 28′ ha una punizione interessante dai 18 metri che però Finardi batte troppo debolmente per superare Piras. Il Varese però smette di giocare e così facendo lascia l’iniziativa al Fossano che spinge e con il passare dei minuti ci crede spingendo indietro Vitofrancesco e compagni. Al 41′ Piras non si fa sorprendere da una punizione insidiosa di Cattaneo. Il Varese potrebbe chiuderla al 45′ ma Banfi calcia alto di mancino l’assist di Piccioli che si era inserito bene a sinistra. Nei 4′ di recupero Piras blocca i tentativi di Lozza e Muzio riuscendo così a tenere la porta inviolata e facendo conquistare al Varese tre punti molto preziosi anche se fin troppo sudati.

TABELLINO

FOSSANO – VARESE 0-1 (0-1)

Marcatori: 30′ pt Romero (V)

FOSSANO (4-4-2): Avogadri; Bresciani (22′ st Cociobanu), Del Bello, Rossi, Berbenni (17′ st Gallesio); Muzio, Finardi (34′ st Polli), Cattaneo, Bozzuto (41′ st Scarpa); Benti (10′ st Beccaro), Lozza. A disposizione: Cusin, Freccero, Serra, Morganti. All.: Pala.

VARESE (4-3-3): Piras; Vitofrancesco, Bonaccorsi (11′ st Mikhaylovskiy), Ropolo, Maccioni (14′ st Ferrieri); Marangon (14′ st Piccioli), Daqoune, Valagussa; Banfi, Romero (37′ st Barzotti), Marchisone (11′ st D’Iglio). A disposizione: Ferrari, Malinverno. All.: Floris.

Arbitro: Tassano di Chiavari (Nika e Aguzzi)

Corner: 3-6. Ammoniti: Rossi, Del Bello, Finardi, Bozzuto per il Fossano; Marchisone, Mikhaylovskiy, Ropolo per il Varese. Espulso: Abaterusso (preparatore portieri Varese) per proteste. Recupero: 3’ + 4’.

Note: giornata soleggiata, terreno in erba “sintetica”.

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Asti – Ligorna 0-1; Borgaro – Sanremese 0-2; Chisola – Bra 1-2; Derthona – Albenga 2-1; Fossano – Varese 0-1; Lavagnese – Cairese 3-0; NovaRomentin – Gozzano 2-1; Oltrepò – Chieri 0-1; Saluzzo – Imperia 3-1; Vado – Vogherese 2-0.

CLASSIFICA: Bra 64; Varese 55; Vado, NovaRomentin 51; Ligorna 46; Gozzano, Lavagnese 43; Chisola 41; Saluzzo 36; Asti 34; Imperia 33; Cairese, Sanremese 31; Derthona 30; Vogherese, Oltrepò 25; Borgaro 21; Fossano 20; Albenga (-1) 19; Chieri 17.