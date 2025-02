Pianoforti in strada contro la paura e sbaracco contro la crisi di inizio anno. Busto Arsizio riparte

Pianoforti in strada contro il degrado e sbaracco contro la crisi dei negozi. Busto Arsizio risponde con un’accoppiata ormai consolidata negli ultimi tre anni, quasi un rito che chiude i due mesi più scarichi di eventi e momenti di aggregazione dell’anno (se si esclude la Gioeubia).

Il fine settimana del 28 febbraio, 1 e 2 marzo sarà contraddistinto da due iniziative, che avranno lo scopo di valorizzare il commercio cittadino al termine del periodo dei saldi e di riaccendere i fari sulla stagione culturale iniziata da poco con BA Classica.

SUONAMI!

L’iniziativa, ideata dall’Associazione Cieli Vibranti di Brescia, prevede la collocazione di sei pianoforti verticali decorati in alcuni spazi della Città che saranno a disposizione di tutti, passanti, curiosi e appassionati per colorare di musica il paesaggio urbano,

indipendentemente dalla preparazione tecnica di chi li vorrà suonare. Si tratta della terza edizione dell’iniziativa, dopo la prime andate in scena l’anno scorso con un gran successo di pubblico, come dimostrato dai numeri sui passaggi in centro registrati da Ascom.

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli: «Torna l’invasione pacifica di pianoforti colorati e messi a disposizione dall’associazione “Cieli Vibranti”. Abbiamo modificato parzialmente le posizioni sia per diffonderli in quartieri dove non erano ancora stati portati, sia per dare risposte a luoghi della città che hanno bisogno di bellezza, cultura e vita sociale per non cadere nel degrado e nella zona grigia della mancanza di regole e della violenza (il riferimento è a piazza Garibaldi, ndr). Entra nel novero delle vie anche via Cavallotti recentemente riqualificata e pedonalizzata per far risaltare ancora di più questa rivitalizzazione».

Alla presentazione è intervenuto anche Andrea Faini dell’associazione Cieli Vibranti, che fornisce i pianoforti: «Siamo particolarmente felici di tornare a Busto Arsizio con questa iniziativa nata a Brescia. Abbiamo avuto anche un riconoscimento da Regione Lombardia che ci premia degli sforzi fatti dal 2014 ad oggi con questa iniziativa. Riconosce il valore di portare uno strumento musicale difficilmente disponibile, come un pianoforte, alla portata di tutti. Libertà di espressione pura».

I pianoforti saranno posizionati sabato 1 e domenica 2 marzo dalle 10 alle 19 in piazza Trento Trieste, piazza Garibaldi angolo via Fratelli d’Italia (spazio scelto non a caso, in quanto teatro di uno spiacevole episodio di violenza qualche settimana fa), via Cavallotti (di recente riqualificata e pedonalizzata), piazza San Giovanni e in via Masaccio (quartiere di Sant’Anna).

Altri due pianoforti saranno posizionati a Borsano: Il 1 marzo in via Magenta angolo via Fratelli di Dio e il 2 marzo in via della Ricordanza e via XXIV Maggio. Musica dunque non solo in centro, ma anche nei quartieri: quest’anno a Sant’Anna e Borsano.

Gli studenti delle scuole di musica e degli istituti scolastici cittadini a indirizzo musicale sono invitati a non perdere l’opportunità di mettersi alla prova suonando per i passanti nelle vie della città. L’auspicio è che ci sia una grande partecipazione, anche di semplici appassionati.

UN CLASSICO SBARACCO

Dal 28 febbraio al 2 marzo torna il Classico Sbaracco, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino, Ascom, Distretto del Commercio, Associazione Commercianti di Sacconago.

I commercianti del centro proporranno i loro prodotti, a prezzi scontati, su stand o piccoli banchi fuori dai negozi, offrendo un’esperienza di shopping piacevole e divertente, ulteriormente valorizzata dalla musica che proverrà dai pianoforti di Suonami!

Lo Sbaracco si propone di sostenere il settore del commercio e di offrire ai consumatori l’opportunità di acquistare, in presenza e a prezzi vantaggiosi, una vasta selezione di articoli, tra cui abbigliamento, accessori, prodotti per la casa e molto altro. Lo Sbaracco concluderà il periodo dei saldi e anticiperà le proposte della nuova stagione.

Matteo Sabba, assessore al Commercio, sa bene che il 2025 è partito male per il commercio e che nemmeno i saldi hanno dato sollievo alla categoria: «Sono stati due mesi d’inferno dappertutto, non solo a Busto Arsizio e vogliamo ripartire già a partire da metà marzo. Per questo lo sbaracco prima, i pianoforti e il carnevale la settimana successiva saranno occasioni per portare più persone in città». Sabba ha anche annunciato la nascita imminente di due nuovi comitati di commercianti nei quartieri.

Sarah Leoni del Comitato Commercianti del Centro Cittadino: «Come comitato e Confcommercio siamo pronti e abbiamo raccolto adesioni anche al di fuori del centro. C’è voglia di lasciarsi alle spalle questo periodo davvero negativo, soprattutto per alcuni settori come l’abbigliamento e la calzatura. Speriamo in una bella giornata anche dal punto di vista climatica ma l’evento si svolgerà lo stesso anche in caso di maltempo, all’interno dei negozi».