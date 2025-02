Piantata in Asso: il mercatino dell’usato del futuro alla discarica di Casciago

Il 6 aprile 2025, dalle 10 alle 18, si terrà un evento unico nel suo genere a Casciago, presso la discarica di via della Fontana 17: Piantata in Asso, il mercatino dell’usato del futuro

Riutilizzare oggetti, mobili, abiti e persino piante abbandonate, trasformando la discarica in un simbolo di rinascita e sostenibilità.

Un’iniziativa di sostenibilità e rinascita

Grazie al sostegno del sindaco Mirko Reto e dell’assessore Giacomo Maria Baroni, il progetto riprenderà vita trasformando la discarica in un simbolo di rinascita e sostenibilità. Il mercatino dell’usato e del riciclo creativo rappresenterà un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza del territorio sull’importanza del riuso, trasformandolo in un’abitudine quotidiana a beneficio dell’ambiente e del tessuto sociale.

Partecipa come espositore

Sei un cittadino, un hobbista, un piccolo artigiano o un’azienda? Piantata in Asso offre l’opportunità di esporre i propri oggetti usati, riciclati o ricustomizzati. Per partecipare, è necessario verificare i requisiti sul sito ufficiale www.piantatainasso.com. La quota di partecipazione è di 15€. QUI LA CALL FOR IDEAS

Sponsorizza il cambiamento

Le aziende e i privati possono contribuire come sponsor, sia con donazioni economiche che con materiali utili all’allestimento dell’evento. Gli sponsor saranno menzionati in tutti i comunicati stampa, sul sito web e nel luogo dell’evento.

Dettagli organizzativi

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato alla domenica successiva, 13 aprile. L’organizzazione dell’evento è curata da un team di esperti tra cui Giulia Bonomi (concept), Federica Campana (direzione creativa), Franca Formenti (project manager) e altri professionisti del settore.

Con il patrocinio del Comune di Casciago, Piantata in Asso si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi crede nella sostenibilità e nel riutilizzo creativo.