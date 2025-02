Piccolo sciamano è un racconto sull’autismo. La presentazione del libro a Venegono Inferiore

Marco Negri sarà ospite della biblioteca di Venegono Inferiore venerdì 28 febbraio alle ore 20.45 per presentare il suo libro Piccolo Sciamano, che raccconta la sua esperienza personale di un padre alle prese con le sfide e le meraviglie dell’essere genitore di un bambino autistico.

Un’opera che sceglie di non utilizzare nomi di persona o luogo, per concentrarsi sull’essenza delle emozioni umane, raccontando la fragilità e la solitudine, ma anche la bellezza nascosta in ogni relazione, se osservata da vicino.

Scritto in prima persona e al tempo presente, il libro accompagna il lettore nella quotidianità di un padre separato e del figlio di otto anni.

Ogni capitolo si apre con un ricordo del protagonista: un dialogo intimo con il bambino che anticipa momenti della loro vita insieme, come il ritorno da scuola, una merenda a casa di un compagno o i delicati tentativi dell’uomo di costruire una nuova relazione sentimentale, spesso resi complessi dalla presenza dell’autismo.

Il romanzo non è solo una testimonianza, ma un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, lasciandosi guidare dalla purezza e dalla profondità del “piccolo sciamano”. Un viaggio che, alternando fragilità e forza, apre le porte alla comprensione e all’accettazione.