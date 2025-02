Piero Puricelli: ingegnere, patriota o doppiogiochista? Il mistero dell’uomo braccato da tutti

Segnalato dai partigiani come filo fascista, braccato dai fascisti che lo accusavano di essere filo partigiani. I retroscena, il “doppio gioco” e la vera storia politica di Piero Puricelli, progettista e costruttore dell’Autolaghi, sono svelati nel libro di Paolo Pozzi “Cent’anni di Autolaghi”, che verrà presentato il 20 febbraio a Materia Spazio Libero alle ore 21.

«Amico del re Vittorio Emanuele III, prima fu “usato e osannato” e poi inviso a Mussolini che, nel dicembre 1944 firma un mandato di arresto indirizzato all’ingegnere – spiega Paolo Pozzi – . Due i sospetti all’origine del mandato di cattura di Mussolini: nell’agosto 1944 viene assegnata a Puricelli una parte della costruzione della Linea Gotica insieme alla Todt tedesca e tra i lavoranti ci sono numerosi ragazzi di Bodio e di Lomnago (segnalati a Puricelli da don Beniamino Gandini) che così evitano di essere arruolati in guerra. Tutti da Bodio Lomnago, troppi per non destare sospetti. Puricelli poi avrebbe passato alcuni progetti e disegni della costruenda Linea Gotica al Comando Alta Italia dei partigiani. Ce n’è abbastanza per firmare il mandato di arresto».

«Puricelli, informato in tempo, riesce a fuggire attraverso un cunicolo posto nel parco della sua villa, in località Roccolo a Lomnago, quando i tedeschi sono ai cancelli della sua villa di Lomago. Il cunicolo corre per 300 metri sotto il bosco verso il lago e sbuca a Bodio. Ad attenderlo c’è il parroco don Cesare Ossola che lo ospita la prima notte. Da qui si rifugia poi in Svizzera a Brunnen, frazione di Ingenbohl nel Cantone tedesco di Svitto, sulle rive del lago dei Quattro Cantoni. E lì rimane due anni, fino al 1946».

Tutte le curiosità nel volume "Cent'anni di Autolaghi"

