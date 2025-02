Povertà: viaggio in un mondo sconosciuto. Se ne parla a Varese con l’Associazione Nazionale Carabinieri

Viaggio nel cuore di un mondo molto poco conosciuto. Visioni e azioni politiche e del pensiero per la possibile (o impossibile?) soluzione di questo stato di vita che non possiamo più far finta che non ci riguardi. Appuntamento mercoledì 19 febbraio alle 17,30 nella sede ANC (ass. naz. Carabinieri) in via Romagnosi 9 Varese.

Ospiti

– Silvestro Pascarella, direttore de «La Prealpina»

– Davide Caforio, fotografo autore di «Ecco l’uomo» a cura di Exodus

– Roberto Leonardi (ANC)

– Gruppo La formazione delle Idee.