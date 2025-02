Premiazione al Coni per i campioni di Mountain Trail: Matteo Rossetti e Asia Rocca festeggiati al ritorno a Mesenzana

Due campioni, un grande traguardo per la scuderia Valley’s Ranch. Matteo Rossetti e Asia Rocca sono stati premiati il 7 febbraio 2025 presso il Salone d’Onore del Coni per i risultati ottenuti nella stagione agonistica 2024 nella disciplina equestre Mountain Trail.

Matteo Rossetti ha conquistato il titolo di Campione Nazionale nella categoria Bridless, in cui il cavallo viene condotto durante il percorso di gara con un semplice collare al collo, senza imboccatura. Asia Rocca, invece, ha vinto il titolo di Campionessa Nazionale nella categoria Novice in Hand, riservata a cavalieri e amazzoni agli inizi delle competizioni, dove il cavallo viene condotto da terra.

Entrambi i cavalieri provengono dalla scuderia Az. Agr. Cassina Piatta “Valley’s Ranch” di Mesenzana, di proprietà di Matteo Rossetti, istruttore di 3° livello Fitetrec-Ante specializzato in Mountain Trail, nonché allenatore di Asia Rocca.

Dopo la premiazione ufficiale, al rientro a Mesenzana, Matteo e Asia sono stati accolti con entusiasmo dai soci del maneggio e ricevuti in veste ufficiale dal sindaco Alberto Rossi. Un riconoscimento importante per questi atleti, che portano in alto il nome della loro scuderia e del loro territorio.