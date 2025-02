“Prevenzione & Serenità 2025”: a Saronno la prima tappa del progetto promosso da Enrico Cantù Assicurazioni

Si è svolta martedì 18 febbraio a Saronno la prima tappa del progetto “Prevenzione & Serenità 2025”, un’iniziativa che offre visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno. L’evento è stato promosso da Enrico Cantù Assicurazioni con il supporto di Lilt Varese (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) e della Clinica Mobile Senologia al Centro.

La giornata si è tenuta di fronte alla Boutique Assicurativa di Saronno in via Volonterio 27, in concomitanza con l’ottavo anniversario della società di Enrico Cantù. L’iniziativa era aperta a tutte le donne residenti o lavoratrici a Saronno, come segno di riconoscenza verso la comunità locale.

L’obiettivo del progetto è quello di colmare una lacuna nei programmi di screening attualmente disponibili. Le visite gratuite erano infatti riservate a due fasce d’età particolarmente vulnerabili: le donne tra i 25 e i 45 anni e quelle over 75. Queste categorie non rientrano nei protocolli di screening dell’Ats, nonostante un’incidenza crescente della patologia in tali fasce d’età.

Secondo i dati diffusi durante l’evento, la diagnosi precoce del tumore al seno aumenta le probabilità di guarigione fino al 95%. Tuttavia, al di fuori di iniziative come questa, molte donne devono ricorrere a visite private, spesso costose e con lunghi tempi di attesa. “Prevenzione & Serenità” vuole invece portare la prevenzione direttamente sul territorio, offrendo un servizio diagnostico avanzato, con strumentazioni all’avanguardia e specialisti altamente qualificati.

Una delle peculiarità del progetto è l’approccio personalizzato: ogni visita dura circa 30 minuti e comprende un colloquio approfondito con il medico. Questo consente una valutazione completa della storia clinica della paziente e un’indagine diagnostica più dettagliata rispetto alle visite standard. Inoltre, i referti vengono consegnati immediatamente, e le pazienti possono mantenere il contatto con i medici per eventuali chiarimenti successivi.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione: sono state visitate 16 donne, una delle quali è stata indirizzata per ulteriori accertamenti.

Durante la giornata è stato allestito anche un Infopoint dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica, con esperti a disposizione per rispondere ai dubbi dei cittadini.

«La prevenzione non è solo un’opportunità, è un diritto. Intervenire tempestivamente può significare salvare una vita. Questo progetto nasce proprio dalla volontà di offrire alle donne un’opportunità concreta di prevenzione gratuita», ha detto Enrico Cantù, fondatore della società promotrice dell’iniziativa.

Il progetto “Prevenzione & Serenità 2025” proseguirà con altri appuntamenti: giovedì 16 ottobre, con una seconda giornata dedicata alle clienti di Enrico Cantù Assicurazioni, e nel mese di giugno con il sostegno dell’iniziativa “Senologia al Centro”, promossa dal Comune di Saronno, che offrirà servizi di prevenzione per un intero weekend.

Con queste iniziative, Enrico Cantù Assicurazioni conferma il proprio impegno nella tutela della salute e del benessere della comunità, ponendo la prevenzione oncologica al centro della propria missione di responsabilità sociale.