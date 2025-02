Pro Loco Varese rinnova il team e traccia una nuova strategia per il territorio

L’Associazione Pro Loco Varese ha recentemente rinnovato il proprio team di lavoro e approvato importanti passaggi gestionali volti a modernizzare l’associazione e rafforzare il suo ruolo di promotore della città e del territorio.

Il nuovo Consiglio Direttivo, guidato da Roberto Bianchi, ha sin da subito definito una roadmap strategica per la prossima stagione, puntando su tre assi fondamentali:

Attivazione di Pro Loco Giovani, con la delega affidata allo scrittore Samuele Corsalini, per coinvolgere le nuove generazioni nelle iniziative associative.

Presentazione del piano per il Giubileo, che vedrà Varese e il Sacro Monte come punto di partenza per pellegrini diretti a Roma.

Realizzazione di un’amministrazione trasparente, per consentire ai soci di verificare la gestione patrimoniale dell’Associazione mese dopo mese.

Le deleghe sono state attribuite ai componenti del Consiglio come segue:

Roberto Bianchi: rapporti istituzionali e marketing territoriale

Ferruccio Badi: eventi, fiere, sport e ambiente

Alessandra Giallombardo: segreteria organizzativa

Andrea Campi: cultura e tempo libero

Samuele Corsalini: giovani e social media

Massimo Corrao: pubbliche relazioni e servizi al cittadino

Walter Piazza: sicurezza e volontariato

A queste si aggiungono deleghe extra consiglio:

Gino Parisi: Store manager Emporio Sacro Monte, promozione e distribuzione prodotti Km0

Roberto Milanesi: eventi pubblici, raduni e festival

A testimonianza dell’impegno istituzionale, l’Associazione ha incontrato l’Assessore Regionale Francesca Caruso e il Governatore Attilio Fontana al 35° piano del Palazzo della Regione. Durante l’incontro, le autorità hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle Associazioni locali nella promozione e valorizzazione del territorio, dei borghi e delle produzioni tipiche.

“Onorati di incontrare due Varesini DOC nel luogo deputato al buon Governo del Territorio e riscontrare tanta sensibilità ai temi delle piccole identità locali” ha dichiarato il presidente Roberto Bianchi al termine dell’incontro.

Per maggiori informazioni sull’Associazione Pro Loco Varese e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale: www.provarese.com.