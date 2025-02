Pro Patria ancora rimontata: all’AlbinoLeffe bastano 10′ per espugnare Busto Arsizio

Cambia la guida tecnica, non cambia il risultato: come settimana scorsa a Novara (e prima ancora con la Giana nel giorno della befana), anche nelle mura amiche dello Speroni di Busto Arsizio la Pro Patria, affidata in settimana a mister Massimo Sala dopo le dimissioni di Colombo, esce dal campo senza punti dopo esser stata rimontata per 1-2 nella ripresa.

Fatali ancora una volta, nella sesta sconfitta consecutiva dei tigrotti, i calci piazzati: dopo il vantaggio biancoblu firmato dal dischetto da Alcibiade per un fallo in area subito da Rocco al 68′, ai bergamaschi sono bastati meno di 10 minuti per ribaltare il risultato tra il 74′ e l’80’.

In entrambe le reti gli ospiti hanno sorpreso a freddo l’estremo difensore Rovida, colpito sul suo palo prima da una punizione del playmaker dei seriani Fossati – un tirocross da posizione decentrata insaccatasi in rete senza alcuna deviazione – e poi da un colpo sotto porta di Zoma, attaccante che nel finale di partita ha fatto impazzire i difensori tigrotti, tenendo spesso la palla lontana dalla porta di Marietta fino al triplice fischio.

Nonostante alcuni accorgimenti tattici mostrati di Sala – che ha optato per un 352 puro con il doppio centroavanti (Toci e Beretta) – la Pro Patria continua a muoversi a stento, lottando a centrocampo, e a sciogliersi alla prima difficoltà, ferma nelle sabbie mobili della bassa classifica, in attesa dalla gara della Clodiense che proverà ad agguantare i tigrotti, al momento a soli tre punti dal fondo.

PRO PATRIA-ALBINOLEFFE 1-2 (0-0)

Reti: 23′ st rig. Alcibiade (PPA), 28′ st Fossati (ALB), 36′ st Zoma (ALB)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Renault, Nicco (11′ st Ferri), Palazzi (11′ st Mehic), Mallamo (39′ st Terrani), Barlocco; Beretta (39′ st Pitou), Toci (18′ st Rocco). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Citterio, Piran, Cavalli, Vaglica. Allenatore: Sala.

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Boloca, Baroni; Gusu (33′ Mustacchio, 37′ st Agostinelli), Astrologo (25′ st Longo), Fossati, Munari, Ambrosini; Parlati, Zoma. A disposizione: Facchetti, Bonfanti, Giannini, Zambelli, Zanini, Ricordi, Evangelisti, Angeloni, Boia, Freri. Allenatore: Lopez.

Ammoniti: Nicco (PPA), Ferri (PPA), Boloca (ALB), Alcibiade (PPA)

Arbitro: Migliorini di Verona

Collaboratori: Callovi di San Donà di Piave e Mino di La Spezia

IV Ufficiale: Dasso di Genova