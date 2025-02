Profumo di Coppa Italia, i Mastini sono pronti: “Preparati per dare tutto”

Mai così equilibrata, mai così intrigante. La terza volta della Final Four di Coppa Italia di hockey a Varese è ormai alle porte: sabato 8 le due semifinali (Aosta-Feltre alle 15; Caldaro-Varese alle 19), domenica il match per assegnare il trofeo dalle 19,30. Un tris di partite che si annuncia di alto livello e che per tutto il mondo della IHL significa molto: con la categoria superiore (la Alps) in difficoltà, la Italian Hockey League ha a disposizione una vetrina da sfruttare al meglio.

Per la prima volta da quando le finali si giocano all’Acinque Ice Arena, i Mastini arrivano all’appuntamento da outsider: vincenti nel 2023, superati in semifinale dal Pergine (poi trionfatore) nel 2024, i gialloneri si presenteranno sul ghiaccio da quarta forza (lo dice il campionato) ma non per questo senza ambizioni. L’HCMV ci ha messo la faccia alla vigilia, lasciando a coach Glavic, a capitan Vanetti e al ds Malfatti la parola per lanciare l’evento in una conferenza stampa organizzata all’Agricola di Varese, con gli onori di casa fatti da Giacomo Brusa e Roberto Mendicino.

GLAVIC: “PREPARATI AL MEGLIO”

Il focus è innanzitutto sulla partita d’esordio, la semifinale con il Caldaro. Il Varese nelle ultime uscite ha subito un paio di sconfitte brucianti ma il percorso scelto da Glavic è stato disegnato per arrivare pronti al match contro i Lucci, capolista della IHL. «Li abbiamo battuti due volte in questa stagione, nel terzo incontro abbiamo perso ma arrivavamo stanchi dopo il successo sull’Aosta. E loro erano particolarmente motivati» spiega Glavic. «Conosciamo i nostri e i loro punti di forza e di debolezza, proveremo a sfruttare la situazione a nostro favore».

Il tecnico sloveno non intende certo sminuire la formazione altoatesina: «Credo che sia noi sia le altre tre formazioni arrivate alle finali siano di ottimo livello. Da parte nostra, nelle ultime due settimane ci siamo allenati al meglio per alzare la qualità del nostro hockey e credo che la squadra abbia risposto bene. Il portiere sarà decisivo come avvenuto in passato? Non lo so, in queste partite tutti possono fare la differenza, sia i goalie sia i giocatori di movimento: intanto io ho già scelto chi giocherà tra Ohandzhanian e Matonti ma non lo dico. E anche sulla composizione delle linee, dopo aver fatto diversi esperimenti, ho disegnato quale secondo me è la migliore: decido io ma ne parlo con i ragazzi. E comunque vada, dopo la Coppa Italia faremo una verifica per capire come affrontare l’ultima fase della stagione».

VANETTI: “SUL GHIACCIO DAREMO TUTTO”

Vedere accanto Glavic e Vanetti fa piacere dopo che tra i due era emersa qualche incomprensione. Ora però tutto deve essere focalizzato alla lotta per il titolo. «Arriviamo alla coppa dopo un momento complicato con le ultime sconfitte in campionato, ma il nostro obiettivo è quello di sempre: vincere. Sul ghiaccio daremo tutto anche perché in allenamento – sembra un paradosso – stiamo attraversando il miglior periodo per come si lavora, arriviamo alla partita con la marcia giusta». Vanetti è da anni un componente fondamentale dei Mastini ed era in pista nella doppietta coppa-campionato di due anni fa: «Non bisogna vivere nel passato, ma le emozioni del passato possono essere le radici per far crescere il futuro. Quindi spero che i più giovani possano vivere insieme a noi quelle emozioni che io ho ancora nel cuore».

TIFO E BIGLIETTI

Le previsioni per il weekend di via Albani sono positive: le tre tifoserie “esterne” (quelle di Feltre, Aosta e Caldaro) saranno presenti con numeri superiori rispetto agli anni precedenti «anche perché sempre più spesso – spiega il presidente Carlo Bino – andiamo a giocare in stadi con un pubblico importante e in crescita. Il livello della IHL si è senza dubbio innalzato». Nella prima semifinale il palaghiaccio sarà pieno per metà tra chi ha acquistato l’abbonamento per l’intera manifestazione e chi invece ha comprato i biglietti singoli; Varese-Caldaro invece richiamerà il grande pubblico: ci sono ancora tagliandi a disposizione ma sono pochi e ancora in vendita online.

LA FINAL FOUR SU VARESENEWS

La Coppa Italia sarà raccontata da VareseNews con un liveblog a disposizione dei lettori dal tardo pomeriggio di venerdì. Sabato aggiornamenti sulla prima semifinale e cronaca minuto per minuto di quella dei Mastini. La formula è quella solitamente utilizzata per la nostra #direttaVN di basket e calcio. Ampia copertura di articoli e immagini dall’Acinque Ice Arena.