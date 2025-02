Proiettato a Saronno “Il bambino, i due furfanti e la strega”, film indipendente firmato Carmel Productions

Il Cinema Silvio Pellico di Saronno ospiterà domani sera, mercoledì 26 febbraio, alle ore 21, la prima proiezione del film “Il bambino, i due furfanti e la strega”, prodotto da Carmel Productions, una piccola casa di produzione indipendente fondata nel 2013 dagli allora giovanissimi Mauro Paolino e Simone Galoro.

“Il bambino, i due furfanti e la strega” è un horror che cerca di fare andare d’accordo registri lontani tra loro, dalla commedia grottesca alla tragedia greca, passando appunto per la classica ghost story di stampo britannico: “Il protagonista è un uomo che si porta dietro una colpa dal proprio passato – racconta il regista, Mauro Paolino – Ha scontato alcuni anni di carcere, ma nel momento in cui una sua vecchia conoscenza viene a mancare, si convince di essere vittima di una maledizione e decide così di rivolgersi ad una strega.

“E’ stato decisamente difficile riuscire a realizzare questa pellicola – prosegue – Riuscire ad arrivare fino in fondo al progetto che più volte ha rischiato di morire, è stato possibile grazie alle persone che ci hanno lavorato e che l’hanno fatto per passione, poiché nessuno ci ha guadagnato. Tutti quelli che avevano materiale, oltre al tempo e l’impegno da impiegare nel progetto lo hanno fatto”.

Grazie al successo del crowdfunding online e a finanziatori privati, è stato raccolto il budget di partenza. Inoltre, il Comune di Saronno (VA) ha patrocinato e sostenuto la produzione mettendo a disposi.zione strade ed edifici. Alcune scene sono state girate in villa Padulli, a Cabiate (CO), nei boschi di Gerenzano (VA) e a Solaro (MI).

“La realizzazione del film è durata sei anni – spiega Paolino – Siamo partiti nel dicembre del 2019 ed essendo che non era un vero e proprio lavoro, abbiamo incrociato gli impegni di dodici persone tra troupe e attori, girando soprattutto nel weekend o la sera in settimana. Nel febbraio del 2020 veniamo interrotti dal COVID: ci mancavano circa dieci scene da girare. Questo stop ha portato nuovi coste e difficoltà, ma dall’altra parte ci ha permesso di organizzarci per le scene che abbiamo girato alla fine della pandemia. Una volta finite le riprese, ci siamo presi un anno e mezzo per il montaggio e un anno dedicato alla sonorizzazione e al colore. Ora, finalmente verrà proiettato domani sera alle 21 al cinema Silvio Pellico di Saronno. Una proiezione principalmente diretta a chi ha lavorato al film, ma anche aperta al pubblico”.

Il cast del film è composto perlopiù da giovani attori emergenti: Romeo Tofani (Aquile Randagie) nel ruolo del protagonista; Irene Tonelli, Lorenzo Locorotondo e Arianna Cozzi; Pierangelo Menci (Un Passo dal Cielo, Don Matteo, Diabolik Ginko all’attacco), Micheal Segál (The Wicked Gift) e Mariangela Martino, per la prima volta davanti alla camera da presa, ma attiva da oltre vent’anni nell’ambiente teatrale. Le musiche originali sono state composte da Fabio Sagliano e Davide Capicotto, realizzate nel loro studio di Desio. La colonna sonora comprende inoltre due brani realizzati con la collaborazione del coro da camera Hebel città di Saronno.

“La passione per questo lavoro è nata quasi per gioco quando ero ragazzino, quando con alcuni amici giravamo dei corti – conclude Mauro -Al momento il futuro è nebuloso, in Italia non esiste un vero e proprio mercato dedicato al cinema interamente indipendente, per questo ci tengo particolarmente a ricordare come questo film sia stato realizzato davvero con poche risorse, rischiando di essere accantonato più volte perché spesso ci dicevamo non essere sostenibile. Quindi se è arrivato alla fine è stato davvero grazie a tutte le persone che ci hanno dedicato tempo e passione, attori e troupe, a cui sono davvero grato”.