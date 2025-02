Prorogato al 27 febbraio il termine per candidarsi al Servizio civile universale

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale è stato prorogato al 27 febbraio (alle 14) il termine per la presentazione delle domande di Servizio civile universale 2025.

Il bando riguarda la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 18 dicembre 2024.

Qui tutte le informazioni sul Servizio civile universale

Il Servizio civile universale prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un contributo netto mensile di 507,00 euro. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) via PC, tablet e smartphone, entro le ore 14.00 di giovedì 27 febbraio 2025, usando l’identità digitale SPID.

Qui alcune delle posizioni disponibili in provincia di Varese