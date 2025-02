Quattro arresti nel Mendrisiotto per furti con scasso

Sono state arrestate quattro persone nel Mendrisiotto con l’accusa di scasso, danneggiamento, violazione di domicilio e infrazione alla legge federale sugli stranieri.

Come comunicato dal Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc), le manette sono scattate per due cittadini ecuadoriani, di 30 e 28 anni, un 47enne cittadino cubano e un 31enne cittadino italiano, tutti residenti in Italia. I quattro uomini, che si trovavano a bordo di una vettura con targhe italiane, sono stati fermati da collaboratori dell’UDSC martedì 11 febbraio verso le 12 in via Cios a Novazzano.

La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire attrezzi da scasso nonché della refurtiva, fatta di gioielli e borsette, proveniente da un furto con scasso in un’abitazione di Mezzovico. Sono in corso accertamenti per stabilire un’eventuale responsabilità in altri furti registrati in Ticino. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.