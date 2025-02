Ragione/Sentimento: Galleria Boragno propone a Busto tre momenti per Filosofarti

Anche quest’anno la Galleria Boragno parteciperà al festival Filosofarti, in programma dal 15 febbraio al 9 marzo. Il tema dell’edizione 2025 è “Ragione / Sentimento”, un tema esplorato con decine di eventi, tra Gallarate – dove il festival è nato – ma anche altre località. Busto Arsizio in particolare offre un ricco programma di momenti.

La sede della Galleria Boragno in via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, ospiterà tre eventi nel programma del festival, a cui se ne aggiungerà un quarto a Gallarate.

Venerdì 14 febbraio alle 17.30 alla Galleria Boragno si terrà, in occasione della giornata di San Valentino, l’inaugurazione della mostra immersiva “Amore. Lo straordinario nell’ordinario” dell’arte terapeuta Elena Mihailo Pensa. Il vernissage sarà presentato da Licia Salerno.

La mostra resterà poi aperta al pubblico fino a domenica 23 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (chiuso dal lunedì al mercoledì).

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Revolution – Neurodivergenze in evoluzione.

Mercoledì 19 febbraio alle 17.30 presso Librando – Libri in Movimento, in corso Sempione 11 a Gallarate, si svolgerà la presentazione del libro “Il coraggio di Giovanni” di Angelo Di Liberto, edito da Gallucci Bros: una storia di formazione e di crescita in cui l’autore palermitano affida il ruolo di protagonista a un piccolo Giovanni Falcone.

Giovedì 20 febbraio alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Paulo Freire, più di sempre. Una biografia filosofica” di Walter Kohan, edito da Mimesis e tradotto da Silvia Bevilacqua. La traduttrice sarà presente all’evento insieme a Pierpaolo Casarin, co-direttore della collana “Passaggi”, Milly Paparella, insegnante e coordinatrice del progetto B.A.I.E., e Michela Volfi, formatrice e facilitatrice di pratiche di filosofia.

L’incontro fa parte del ciclo “Philosophy for community/children in gioco – esperienze di pensiero e prospettive di ricerca” organizzato da Propositi di Filosofia snc.

È possibile prenotare la partecipazione inviando una e-mail all’indirizzo propositisnc@gmail.com con il proprio nome e cognome e l’oggetto “Prenotazione Galleria Boragno”.

Domenica 23 febbraio alle 17 la Galleria Boragno ospiterà l‘incontro con Andelon Curse sul tema “Fiaba o tragedia? E se l’amore dei romanzi diventasse realtà?“.

La scrittrice, autrice tra l’altro di “Pietà del nostro mal perverso” e “Iridescente”, esplorerà il tema del fascino delle storie d’amore nella letteratura, dalle fiabe ai racconti e romanzi.

In allegato la locandina dell’evento.

La partecipazione ad alcuni degli eventi del festival Filosofarti può essere prenotata online qui .