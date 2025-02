Rally dei Laghi, sfida tra padroni di casa. Crugnola guida il gruppo dei favoriti

Il 33° Rally dei Laghi è davvero alle porte. Siamo entrati nella “settimana santa” dei motori varesotti, quella che porta all’appuntamento più atteso dell’anno che andrà in scena tra sabato 1 e domenica 2 marzo e che metterà in strada cento (102 per l’esattezza) equipaggi impegnati a destreggiarsi sulle prove speciali disegnate nell’Alto Varesotto.

Strade che vedranno come principali protagonisti i piloti padroni di casa: saranno davvero pochi i “forestieri” in grado di inserirsi tra le posizioni di vertice, perché la potenza di fuoco della “scuola varesina” attuale appare davvero notevole. A partire dal campione d’Italia assoluto in carica, Andrea Crugnola, intenzionato a confermare il titolo al “Laghi” e a prendere la rincorsa per il CIAR 2025 che prenderà il via con il “Ciocco” tra il 21 e il 23 marzo. Crugnola sarà al via con la “sua” Citroen C3 del team FPF con il varesino Andrea Sassi che è il tradizionale navigatore al di fuori degli impegni tricolori.

In tanti però proveranno a rivaleggiare con Crugnola (che, ovviamente, parte come favorito). Giò Dipalma, Andrea Spataro, il recordman Beppe Freguglia, Pippo Pensotti e Simone Miele hanno tutti già vinto il “Laghi” e formano una pattuglia assai agguerrita alla quale si possono aggiungere altri locali come Ale Ripoli e il giovane Riccardo Pederzani. Tutti dotati di vetture di prima fascia (classe R2-Rally5): detto di Crugnola in Citroen, Dipalma e Spataro hanno scelto di gareggiare con la Polo Volkswagen, la stessa vettura del comasco Alessandro Re, il principale concorrente da fuori provincia. Per gli altri c’è la grande affidabilità della Skoda Fabia. In tutto sono 16 le auto di punta compresa una intrigante Toyota Yaris tra le mani del bergamasco Massimiliano Locatelli.

Nelle altre classi invece è più ricca e agguerrita la presenza dei piloti da fuori provincia, compresi alcuni stranieri. Da tenere sott’occhio il francese Benjamin Boulenc (specialista degli sterrati ma annunciato come molto rapido anche su asfalto) su Yaris N1 e il polacco Piotr Ilnicki in lizza sulla Peugeot 208 Rally4. Duello in campo femminile tra la figlia e nipote d’arte Maria Paola Fiorio e la piemontese Asia Vidori. 102, come detto, i partecipanti 96 dei quali per il rally moderno e 6 per quello storico.

LE PROVE – Come noto, quest’anno la partenza del Rally dei Laghi è posizionata a Maccagno con Pino e Veddasca, in modo che nella prima tappa i piloti possano affrontare la ritrovata prova speciale della Forcora (PS1) seguita dalla Laghetto-Sette Termini (PS2) che daranno una prima indicazione di classifica al sabato sera. Poi domenica il doppio giro su Grantola-Sette Termini (PS3 e PS5) e sulla Valganna (PS4 e PS6) con arrivo a Varese poco prima delle 15.

A proposito della Grantola-Sette Termini, sono state introdotte un paio di modifiche al programma originale per ragioni di sicurezza: la partenza sarà data un centinaio di metri dopo il previsto mentre il passaggio nell’abitato della frazione di Bosco Valtravaglia verrà effettuato in modalità “slow zone”, un tratto di circa 500 metri che andrà percorso al massimo a 50 orari di media per non incorrere in una penalizzazione.

SU VARESENEWS – Il “Laghi” sarà coperto da VareseNews con il tradizionale liveblog che racconterà minuto per minuto l’evolversi della corsa. Nei giorni precedenti al via lo speciale ospiterà notizie, curiosità, informazioni e le livree delle vetture partecipanti: chi vuole inviare la propria lo può fare scrivendo a sport@varesenews.it.