Regione Lombardia presenta a Varese il bando sull’inclusione lavorativa: incentivi e strategie per le imprese

È stato presentato questa mattina, mercoledì, il bando di Regione Lombardia “Modello Lavoro Inclusivo nelle Imprese Lombarde”, realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia, che prevede un finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro per supportare le aziende nell’adozione di strategie innovative volte a trasformare la diversità in un valore competitivo.

La tappa conclusiva del tour di presentazione del progetto nelle varie province si è svolta a Ville Ponti di Varese, dopo un tour che ha toccato Milano il 27 giugno e Brescia il 30 settembre, con focus su incentivi e formazione aziendale.

Un impegno concreto per un mercato del lavoro più inclusivo

L’evento si è aperto con l’intervento di Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Questo piano d’azione rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un mercato del lavoro più equo e accessibile. L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità non è solo un obbligo, ma un’opportunità per arricchire e diversificare il nostro tessuto produttivo. Come Sistema Regionale e Sistema Camerale, puntiamo a sostenere le imprese che accolgono questa sfida, fornendo loro strumenti e incentivi per garantire pari opportunità”.

A seguire, Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, ha ribadito la volontà della Regione di rafforzare le politiche per l’inclusione: “L’inclusione lavorativa è una sfida che Regione Lombardia ha deciso di affrontare con determinazione. Con il bando ‘Modello Lavoro Inclusivo’ vogliamo offrire strumenti concreti per creare ambienti di lavoro più equi e valorizzare il talento di ogni individuo, rendendolo motore di crescita economica e sociale”.

Tironi ha poi annunciato una nuova misura a supporto dell’inclusione: “Si inserisce in questa strategia anche il bando ‘Innovazione a servizio dell’inclusione’, promosso con Unioncamere Lombardia e attivo fino al 31 marzo, con un fondo di 3 milioni di euro per lo sviluppo di tecnologie innovative finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”.

Strategie, incentivi e testimonianze per le aziende

Dopo gli interventi istituzionali, Stefano Tomasoni di Unioncamere Lombardia ha illustrato gli incentivi previsti dal bando e le modalità di accesso, mentre Sara Carta, esperta di finanza agevolata, ha fornito indicazioni pratiche sulle procedure di partecipazione.

La tavola rotonda ha visto la partecipazione di Carmelo Antonio Lauricella, Consigliere provinciale delegato al Lavoro, che ha evidenziato il ruolo chiave delle istituzioni nel favorire un cambiamento culturale sul tema dell’inclusione.

A portare la prospettiva giuridica è stata Michela Degiovanni, avvocata e consulente, che ha illustrato best practice per progettare iniziative aziendali inclusive, mentre Beppe Bruni, Direttore Risorse Umane di CAUTO – Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale, ha raccontato l’esperienza della sua azienda, testimoniando i risultati positivi ottenuti grazie ai finanziamenti del bando.

L’incontro si è concluso con un contributo video alla memoria di Leonardo Cardo, uno dei protagonisti della tappa di Milano e fervente sostenitore dell’inclusione lavorativa.

Scadenze e modalità di accesso al bando

Le imprese lombarde interessate possono presentare domanda per il bando “Modello Lavoro Inclusivo” entro il 30 maggio 2025. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.unioncamerelombardia.it/bandi.

L’evento di Varese ha segnato un altro passo importante nel percorso di Regione Lombardia verso un mercato del lavoro più equo e inclusivo, confermando l’impegno concreto delle istituzioni nel valorizzare le competenze e il talento di tutti, senza esclusioni.