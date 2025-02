Regione Lombardia punta sull’aerospazio: sinergie e investimenti per un settore strategico

Alle Ville Ponti di Varese si è tenuta la seconda tappa del tour istituzionale “Lombardia protagonista. Crescere, costruire, innovare. Qui puoi”, un’iniziativa voluta dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per consolidare le filiere economiche locali e rafforzare le sinergie tra gli attori del territorio. Un impegno che Regione Lombardia ha preso nei confronti dei distretti industriali di eccellenza, promuovendo la collaborazione tra imprese, istituzioni, centri di ricerca e formazione.

IL CLUSTER VARESINO DELL’AEROSPAZIO

Al centro dell’incontro il distretto dell’aerospazio, settore in cui la provincia di Varese occupa una posizione di leadership, essendo tra i fondatori. Il Lombardia Aerospace Cluster, nato su iniziativa di Confindustria Varese e di otto imprese, rappresenta oggi oltre 200 aziende, quattro università (Politecnico di Milano, Università Bicocca, Liuce Università di Pavia) e due centri di ricerca. Il Cluster svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la competitività del settore, promuovendo collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Con il sostegno della Regione e una rete consolidata di imprese, centri di ricerca e istituzioni, il Distretto dell’Aerospazio di Varese si conferma un’eccellenza dell’industria lombarda, capace di trainare l’innovazione e la crescita economica dell’intero territorio.

Il contributo di Varese al comparto aerospaziale è notevole. Nel 2023, le esportazioni aerospaziali della provincia hanno raggiunto quasi 1,9 miliardi di euro, con un incremento dell’83,4% rispetto all’anno precedente. Tra i mercati di destinazione emergenti spiccano Grecia, Polonia e Arabia Saudita. Leonardo, una delle principali aziende del settore, rappresenta un motore di sviluppo locale, ma il distretto varesino si distingue anche per la presenza di numerose imprese altamente specializzate, capaci di competere sui mercati internazionali.

LE ISTITUZIONI REGIONALI AL FIANCO DELLE IMPRESE

Al tavolo dei lavori, oltre al presidente Fontana e all’assessore Guidesi, hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura Francesca Caruso e il sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo che hanno incontrato i principali protagonisti del settore.

Fontana ha sottolineato il ruolo strategico del Cluster aerospaziale di Varese, che rappresenta un traino non solo per la Lombardia ma per tutto il Paese. «La provincia di Varese ha una posizione di leadership nell’industria aerospaziale – ha sottolineato il presidente Fontana – e la Regione vuole contribuire a consolidarla, ascoltando le esigenze delle imprese e favorendo nuove sinergie. Lavoriamo con un metodo pragmatico per sostenere lo sviluppo delle filiere e offrire un punto di riferimento per le aziende, attraverso bandi e misure di investimento».

L’assessore Caruso ha ribadito l’importanza dell’iniziativa come strumento di valorizzazione delle eccellenze lombarde: «L’Aerospazio dimostra la capacità della Lombardia di competere a livello internazionale. La nostra missione è creare le condizioni per far crescere chi ha talento e idee innovative».

A proposito di idee innovative, il sottosegretario Cattaneo ha posto l’accento sul futuro dell’industria aerospaziale lombarda, puntando su settori emergenti come la Space Economy e l’Advanced Air Mobility. «Varese ha le competenze e le specializzazioni per ospitare una Zona di Innovazione e Sviluppo, le cosiddette Zis, e un competence center di livello globale», ha detto il sottosegretario.

Un modello che punte a favorire lo scambio di conoscenze tra università, centri di ricerca e aziende, creando nuove opportunità di sviluppo per il tessuto produttivo locale.

LA REGIONE LEADER IN ITALIA

La Lombardia si conferma come la regione leader del settore, con 215 aziende e circa 21.800 dipendenti, generando un fatturato di 6,3 miliardi di euro nel 2022.

«Le aziende del comparto sono supportate da università e istituti di formazione – ha spiegato l’assessore Guidesi – che garantiscono alle imprese figure tecniche qualificate e offrono ai giovani opportunità professionali di alto livello. La Regione intende connettere il know-how esistente per rafforzare ulteriormente questo settore strategico».

Se si sposta lo sguardo all’intero Paese, il settore aerospaziale è uno dei pilastri dell’industria italiana, posizionandosi al quarto posto in Europa e al settimo nel mondo per fatturato. Nel 2023, le aziende del comparto hanno registrato un giro d’affari superiore ai 18 miliardi di euro, con oltre 50.000 addetti.