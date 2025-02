Rescaldina punta su un bando regionale per quattro nuove fototrappole per la Polizia Locale

Rescaldina scommette su un bando regionale per dotare il Comando unico di Polizia Locale di quattro nuove fototrappole e di uno smartphone con cui sostituire quello attualmente in uso. Nei giorni scorsi Piazza della Chiesa ha dato via libera – per una spesa complessiva di poco più di 5.500 euro – al progetto “Salvaguardiamo il decoro”, con il quale punta ad accedere alle risorse messe a disposizione dalla Regione tramite l’edizione 2025 del bando per l’assegnazione di cofinanziamenti «per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale».

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di «dotarsi di nuova strumentazione in sostituzione a quelle già in uso, attraverso apparecchiature più semplici da gestire e più agili da collocare e conformi alla normativa sulla riservatezza dei dati personali – spiega la relazione illustrativa del progetto -, che potranno supportare con efficacia le attività di accertamento di comportamenti contrari al decoro come l’abbandono di rifiuti nonché quelle relative a monitoraggi sporadici di aree a rischio dove possono verificarsi situazioni critiche». Si parla ad esempio di atti vandalici, occupazione abusiva di edifici abbandonati, illeciti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti o «qualsiasi altra situazione che deve essere monitorata anche per poter organizzare compiutamente azioni di contrasto oltre che, naturalmante, individuarne gli autori».

«La sostituzione del telefono cellulare – aggiunge la relazione -, si rende necessaria proprio a causa della vetustà di quello attualmente in dotazione che ha una memoria insufficiente per supportare le applicazioni in uso e per consentirne l’utilizzo ordinario in particolare quando necessitano accertamenti fotografici di un certo numero. Lo spmartphone è ormai uno strumento fondamentale per le attività esterne e la sua efficienza consente agli operatori di gestire con maggiore professionalità gli interventi».