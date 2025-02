Resta in carcere a Varese l’allenatore di volley arrestato dai carabinieri

Non parla ai magistrati, si avvale della facoltà di non rispondere, facoltà che gli viene concessa dalla legge, l’allenatore di volley di 53 anni arrestato martedì mattina con l’accusa di violenza sessuale su minore.

L’uomo rimane in carcere in regime di custodia cautelare, a seguito dell’udienza di garanzia che si è tenuta nella tarda mattinata di venerdì ai Miogni di Varese, alla presenza del giudice per le indagini preliminari Marcello Buffa, e del pubblico ministero che ha coordinato le indagini, il dottor Carlo Brai.

La vicenda è venuta alla luce martedì quando all’alba i carabinieri della Compagnia di Varese che hanno eseguito le indagini hanno operato l’arresto su ordine del gip. Le parti offese, inizialmente sette, ragazzine fra i 13 e i 16 anni, sono oggi 14 in tutto, e gli episodi contestati sarebbero circa 39, in un lasso di tempo che va dall’autunno dello scorso anno a dicembre ‘24.

«Questa vicenda e tante consimili che impattano sull’opinione pubblica sono delicate, sia sul piano delle emozioni che attivano, sia su quello tecnico procedurale. È una complessità che deve essere accolta e governata solo nell’alveo delle regole del procedimento penale, al quale ritengo di dovermi unicamente riferire. Per questa sola ragione, d’intesa con il mio assistito, preferisco non rilasciare dichiarazioni», ha commentato il difensore dell’indagato, l’avvocato del foro di Varese Fabrizio Piarulli.